Selección de Costa Rica tiene sus dos primeras bajas para los partidos ante Haití y Honduras por el Mundial

La Selección Nacional inició sus trabajos en el microciclo para los partidos contra Haití y Honduras.

La Selección de Costa Rica presentó sus dos primeras bajas para los partidos eliminatorios de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de 2026, ante Haití (13 de noviembre), Curazao y Honduras, en el INS Estadio.

En un comunicado emitido por la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), se informó que los jugadores de Alajuelense Kenyell Mitchell y Fernando Piñar quedaron fuera de la convocatoria para estos días del microciclo.

Ambos futbolistas presentaban molestias que fueron valoradas por el área médica de su club. Aunque se presentaron al llamado, al no estar completamente recuperados, el cuerpo técnico decidió que regresaran a sus equipos. No se convocó a nuevos jugadores en su lugar.

Los seleccionados iniciaron las prácticas del microciclo a las 9 a. m. de este miércoles, en las instalaciones de la Federación, bajo el mando del técnico mexicano Miguel “Piojo” Herrera.

El entrenamiento, conformado por jugadores del medio local, se enfocó en ejercicios de movilidad y trabajo táctico, con el objetivo de incorporar a los futbolistas que se integran por primera vez al plantel.

Destacaron en la práctica la presencia de Joel Campbell, quien ya había sido dirigido anteriormente por el “Piojo” Herrera, así como la de Celso Borges, quien en el microciclo anterior llegó lesionado y no pudo entrenar con normalidad.

La escuadra nacional entrenará este miércoles, jueves y viernes, y el sábado 8 de noviembre se dará a conocer la lista definitiva con los convocados que militan en el extranjero.

Costa Rica ocupa el segundo lugar del Grupo C con seis puntos. Para lograr su clasificación directa al Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, deberá vencer a Haití (5 puntos) y Honduras (8 puntos) para asegurarse el primer puesto y el boleto a la cita mundialista.