La Fedefútbol confirma el nuevo uniforme de la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica tiene nuevo uniforme, la Federación Costarricense de Fútbol, dio a conocer la indumentaria que estrenará el equipo patrio.

Se trata de la camiseta de local de la Selección Nacional, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. “Una pieza que no solo viste a los jugadores, sino que abraza la esencia del país”, informó la Fedefútbol.

“Esta nueva camiseta, inspirada en la guaria morada, flor nacional de Costa Rica, incorpora tonos vibrantes y detalles que celebran la energía, la alegría y la calidez del pueblo costarricense. El diseño se complementa con un toque único: la frase “Pura Vida” estampada en la parte posterior del cuello, estableciendo un vínculo auténtico y emocional con la afición tica", destacó la Federación Costarricense de Fútbol.

Lindsay Camila fue presentada como entrenadora de la Selección Femenina. Con ella la nueva camiseta, Ignacio Hierro y Osael Maroto. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver)

Elementos gráficos clave del diseño incluyen:

Detalles florales que evocan la elegancia de la guaria morada.

Iconografía sutil del sol y la sonrisa, como símbolos de calidez y luz.

Patrones naturales que representan la exuberancia y biodiversidad del país.

Un estampado vibrante y repetitivo en toda la prenda, a partir de elementos como hojas y tucanes.

Una gama de tonos rojos, azules y rosados que reflejan la riqueza natural.

“Estamos muy contentos con la camisa y como lo dijimos hace unas semanas, creo que los señores de Adidas hicieron un gran trabajo. Representa mucho lo que somos, habla mucho de nuestra naturaleza. En el Estadio Nacional, el 18 contra Honduras, ya usaremos la camisa nueva”, aseguró Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

En el comunicado que envió la Fedefútbol a los medios de comunicación, se detalló que la nueva camiseta de local estará disponible a partir del jueves, en tiendas Adidas, distribuidores oficiales y en línea a través de adidas.com.

Se reveló la nueva camisa Adidas de la Selección de Costa Rica. (FEDEFUTBOL/FEDEFUTBOL)

“Más allá de su funcionalidad como prenda deportiva, esta camiseta representa un símbolo de identidad colectiva. Está pensada para quienes vibran con cada partido, para quienes llevan a Costa Rica en el corazón y encuentran en el fútbol una forma de expresar su amor por el país. Es un homenaje visual a la naturaleza, a la cultura y al optimismo que define al espíritu costarricense”, señaló la Fedefútbol.

Desde la semana anterior, el sitio especializado en indumentarias Footy Headlines, filtró el uniforme que lucirá la Tricolor.

Por su parte, la camisa de visitante saldría hasta el mes de marzo del 2026, con un estilo similar a esta, pero con la salvedad de que sería blanca en su mayoría y con manchas azules.

La Sele utilizaría su nuevo uniforme al menos en el duelo contra Honduras, que se jugará el 18 de noviembre a las 7 p. m. en el INS Estadio, mientras que en el duelo de visita ante Haití (13 de noviembre) todo dependerá del uniforme que usen los locales.