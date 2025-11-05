Puro Deporte

¿Va a Curazao con escala en Colombia? Descubra si necesita la vacuna contra la fiebre amarilla para ver a la Selección

La Tricolor juega el 13 de noviembre en Curazao contra Haití

Por Milton Montenegro

Si usted quiere viajar a Curazao para ir a ver el juego de la Selección de Costa Rica contra Haití, pero tiene dudas porque no posee la vacuna contra la fiebre amarilla, entonces no debe perderse esta información.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

