¿Va a Curazao con escala en Colombia? Descubra si necesita la vacuna contra la fiebre amarilla para ver a la Selección

Si usted quiere viajar a Curazao para ir a ver el juego de la Selección de Costa Rica contra Haití, pero tiene dudas porque no posee la vacuna contra la fiebre amarilla, entonces no debe perderse esta información.

La Tricolor juega frente a Haití, en la eliminatoria rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, el 13 de este mes.

- ¿Curazao pide la vacuna contra la fiebre amarilla para ingresar?

- No. Curazao no es uno de los países considerados en riesgo, como sí lo son Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam, Venezuela, Trinidad y Tobago.

- ¿Pero qué pasa si el viaje a Curazao es con escala en Bogotá, Colombia, o Panamá?

“Puede viajar, no hay problema, porque si pasa por alguno de estos dos países, principalmente Colombia, lo hará en conexión y Curazao no le va a solicitar la vacuna”, dijo Farnier Venegas, de la Agencia de Viajes Faytur, quien llevará cerca de 170 ticos al juego eliminatorio. Faytur cuenta en este momento con un paquete de viaje que sale de Costa Rica a República Dominicana y de ahí a Curazao.

En publicación de La Nación, en octubre del año anterior, el Ministerio de Salud respondió si se debe tener la vacuna contra la fiebre amarilla en caso de escala en Bogotá.

“Si la persona hace escala y no sale del aeropuerto (por ejemplo, si está en Bogotá o en Lima), no es necesaria la vacuna; pero si la persona sale del aeropuerto, sí requerirá la vacuna como requisito para ingresar al país”, respondió el Ministerio de Salud.

La Selección de Costa Rica se prepara para los decisivos juegos de este mes, de visita contra Haití y en casa frente a Honduras. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- Aparte de viajar a Curazao vía Panamá, Colombia o República Dominicana, ¿hay vuelos directos desde Costa Rica a Curazao?

“No. Se puede viajar de Costa Rica a Estados Unidos y de ahí a Curazao, pero es un trayecto muy largo y los costos del viaje se elevan”, afirmó Farnier Venegas.

- ¿Hay algún requisito que pidan las autoridades de Curazao para ingresar a este país?

“Las personas deben llevar seguro de viaje y un mínimo de $150 para gastos diarios. Si no cuentan con este documento o requisito, podrían tener inconvenientes”, aseguró Faytur.

- Si alguien preparó su viaje a Curazao solo, o sea, no lo hace con una agencia de viajes, ¿puede conseguir entradas para ir a ver el partido?

“Los boletos se van a vender a partir del día 10 de este mes; puede ser que consigan, pero también se pueden topar con limitaciones, por ejemplo, se venderán solo en efectivo”, señaló Farnier Venegas.

Si usted lo estaba pensando, quería hacer maletas, pero lo detenía saber si debía tener, por ejemplo, la vacuna contra la fiebre amarilla, no se inquiete, aliste el pasaporte y apoye a la Selección, que se juega el pase al Mundial 2026.

Haití juega como local en Curazao debido al clima de inestabilidad política y la violencia que sacude sus calles.

Por esto no organiza partidos internacionales en casa y tuvo que escoger una isla cercana para actuar como local.

Así ocurrió con su anterior partido en casa de esta cuadrangular, pues recibió a Honduras en el estadio Ergilio Hato el 5 de setiembre, con resultado de 0 a 0. Su otro juego en Curazao será ante Nicaragua en la última fecha del grupo, el 18 de noviembre.

Por su parte, la Selección de Costa Rica se concentra la noche de este martes para iniciar el miércoles las prácticas del microciclo con los 24 futbolistas del medio local convocados por el entrenador Miguel Herrera.