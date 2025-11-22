A Shirley Cruz no la sorprendió que la Selección de Costa Rica quedara fuera del Mundial 2026

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Shirley Cruz dijo lo que pensaba al ver a la Selección de Costa Rica fuera de la Copa del Mundo 2026.

Shirley Cruz acudió al Estadio Alejandro Morera Soto para presenciar la final de fútbol femenino entre Liga Deportiva Alajuelense y Dimas Escazú.

Crítica como siempre, en lo particular no le gustó el formato de que las instancias finales se jugaran a un solo partido; pero también sabe bien que todo era un desastre y más bien agradece que se hayan hecho esfuerzos para que finalmente las chicas tuvieran su campeonato, después de siete largos meses sin competencia.

Pero también es una voz autorizada para referirse al fútbol masculino. Shirley Cruz también está molesta, al igual que la mayoría de ticos, por la eliminación de la Selección de Costa Rica del Mundial 2026.

“La verdad es lo que es, es un fracaso. Hay que decir las cosas como son, es un fracaso. No vamos a tener esa exposición a nivel Mundial, nos duele a todos como país, pero esperamos de verdad que de esto salga algo positivo.

”Que se estructure bien y que se consoliden bien las ligas menores, el campeonato nacional, con eso de que eran doce equipos y ahora son diez”, manifestó Shirley Cruz en Columbia, durante la previa de la final femenina.

La exjugadora mencionó que esto es un golpe muy fuerte para el fútbol en sí, igual que otros ámbitos que también se ven afectados con la dura eliminación.

“La parte administrativa o el Comité Ejecutivo tiene que poner mano fuerte para consolidar todo esto que estamos haciendo, porque al final, hace cuatro años nos clasificamos dejando los pelos en el alambre y creo que esto era de esperarse”, comentó Shirley Cruz.

Después de ese golpe, está convencida de que lo que sigue es reestructurar muchas cosas para provocar que el fútbol de Costa Rica crezca. Al final de cuentas, ya se tocó fondo.

El mensaje de Shirley Cruz, luego de la eliminación de Costa Rica. (Instagram Shirley Cruz./Instagram Shirley Cruz.)

Siga el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.