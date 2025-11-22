Puro Deporte

A Shirley Cruz no la sorprendió que la Selección de Costa Rica quedara fuera del Mundial 2026

Shirley Cruz recordó que los problemas de la Selección de Costa Rica vienen desde antes, porque a Qatar 2022 se fue ‘dejando los pelos en el alambre’

Por Fanny Tayver Marín
Presentación del nuevo uniforme de Alajuelense
Shirley Cruz dijo lo que pensaba al ver a la Selección de Costa Rica fuera de la Copa del Mundo 2026. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Fanny Tayver Marín

