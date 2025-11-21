Puro Deporte

Jorge Luis Pinto le echa sal a la herida con eliminación de la Selección de Costa Rica

Jorge Luis Pinto difundió un mensaje luego de que Costa Rica y Honduras quedaron fuera del Mundial

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Jorge Luis Pinto se siente dolido al ver a la Selección de Costa Rica fuera del Mundial 2026. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jorge Luis PintoSelección de Costa RicaMundial 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.