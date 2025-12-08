Saprissa vs. Cartaginés: día y hora de la semifinal del Torneo Apertura 2025

Mariano Torres y Johan Venegas se enfrentarán en la semifinal entre Saprissa y Cartaginés por el Torneo Apertura 2025.

El Club Sport Cartaginés amarró su tercer lugar en el campeonato y confirmó que será el rival de Saprissa en una de las semifinales del Torneo Apertura 2025.

La serie comenzará el próximo jueves 11 de diciembre a las 8 p. m. en el Estadio Fello Meza de Cartago.

Por su parte, Saprissa podrá cerrar el duelo en casa, al haber quedado mejor ubicado en la tabla. Este segundo compromiso será el domingo 14 de diciembre a las 4 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.

El vencedor de esta serie se medirá en la final de segunda fase al ganador del duelo entre Liga Deportiva Alajuelense y Municipal Liberia.

Si los rojinegros se imponen en esta etapa de “liguilla”, serán campeones nacionales el próximo 20 de diciembre. Si otro equipo gana la segunda ronda, será necesaria una gran final nacional contra la Liga los días 23 y 27 de diciembre.