Esto dice Alajuelense sobre sus jugadores ausentes

Poco a poco comienza a llenarse el Estadio Edgardo Baltodano para el inicio de la semifinal entre el Municipal Liberia y Liga Deportiva Alajuelense.

¿Qué pasa con Anthony Hernández, Diego Campos y Rashir Parkins? Ellos son los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense que se unen a Washington Ortega como bajas para el inicio de la semifinal contra el Municipal Liberia.

El departamento de prensa de la Liga indicó que Anthony Hernández y Diego Campos presentan “ligeras molestias musculares”.

Mientras que Rashir Parkins tiene “una molestia en su rodilla pendiente de evolución”.

“Están bien, tienen molestias fruto de la cantidad de partidos, pero esperamos contar con todos ellos para el partido de vuelta”, expresó el gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela.

El mexicano atendió a las radios con derechos de transmisión una hora antes del juego entre pamperos y rojinegros en el Estadio Edgardo Baltodano.

Además, se refirió a cómo se encuentra el guardameta uruguayo.

“Washington está en su etapa final, es inminente su regreso y seguramente para el fin de semana estará disponible y será decisión de Óscar Ramírez”, expresó Carlos Vela en Columbia, Teletica Radio y Monumental.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.