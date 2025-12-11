Alajuelense arranca la semifinal con bajas de peso e inesperadas; vea la alineación

Óscar Ramírez tiene varias ausencias en Liga Deportiva Alajuelense para el partido de ida de la semifinal contra el Municipal Liberia.

Liga Deportiva Alajuelense empieza la semifinal del Torneo de Apertura 2025 de visita contra Liberia y lo hace sin Washington Ortega en el arco, porque quien atajará será Bayron Mora. Aquí podrá seguir las principales incidencias.

El arquero uruguayo avanza en su recuperación, pero todavía no regresa y será titular Bayron Mora, ese guardameta de 22 años oriundo de Paso Canoas, quien fue clave para que la semana anterior, el equipo de Óscar “Macho” Ramírez se proclamara tricampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Pero la Liga no solo tiene la ausencia de Washington Ortega, porque para este encuentro no estarán Anthony Hernández, Rashir Parkins y Diego Campos, pues se encuentran “tocados”.

Alajuelense alinea con Bayron Mora, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Rónald Matarrita, Celso Borges, Creichel Pérez, Jeison Lucumí, Aarón Salazar, Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros.

El “Macho” dejó en la suplencia a Johnny Álvarez, Santiago van der Putten, John Paul Ruiz, Deylan Paz, Alejandro Bran, Tristán Demetrius, Isaac Badilla, Alberto Toril y Joel Campbell.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.