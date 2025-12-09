José Saturnino Cardozo y el capitán de Liberia le tienen un mensaje a Jafet Soto

José Saturnino Cardozo cree que su equipo está muy concentrado en la semifinal como para prestarle atención a lo que otros digan.

El nombre de Jafet Soto salió a colación en la rueda de prensa de las semifinales del Torneo de Apertura 2025 cuando a José Saturnino Cardozo y a Christian Reyes se les consultó si lo dicho por el jerarca florense puede desestabilizar al Municipal Liberia.

Luego de que Herediano quedó eliminado, el presidente de Fuerza Herediana y técnico del cuadro florense hasta amenazó con llevar a tribunales al gerente de Liberia, Hancer Zúñiga, al sentirse atacado por el pampero.

Pero también adelantó que tendrá de vuelta a Shawn Johnson, cuya ficha pertenece a Herediano y está a préstamo con Liberia.

El primero en referirse a la situación fue José Saturnino Cardozo, quien contó que en su caso regresó resfriado del sorteo del Mundial 2026 en Washington y tras el partido optó por irse a descansar de inmediato. Por eso, no vio las declaraciones.

Después de eso, mencionó que Shawn Johnson es un jugador de Herediano y que también es muy importante para Liberia.

“Si el club lo necesita, seguramente lo analizarán y verán ellos. No podemos tomar decisiones nosotros. Yo solo pienso en el partido que viene y a este grupo nada lo puede desestabilizar, los muchachos están convencidos de lo que estamos haciendo, una declaración no nos puede afectar a nosotros”, comentó José Saturnino Cardozo.

Añadió que en su equipo están convencidos de su trabajo y lo ven como un sueño que tienen todos.

“Todas las declaraciones son parte del juego. Llevo más de 30 o 40 años en el fútbol, siempre hay declaraciones y es normal. A mí en lo personal no me molesta mucho, para nada. Estamos concentrados en lo que tenemos que hacer, felices, contentos de lograr el objetivo que nos habíamos planteado”, subrayó el técnico pampero.

Aseguró que Liberia tiene la firme intención de sorprender en la liguilla y que no se fijan en lo que digan los demás.

“No creo que una declaración a estos muchachos los pueda desestabilizar. Están convencidos desde que se levantaban a las 4:30 a. m. para ir a trabajar en la pretemporada. Queremos sorprender en la liguilla y no creo que una declaración nos pueda desestabilizar”, recalcó José Saturnino Cardozo.

Por su parte, el capitán de Liberia, Christian Reyes también se pronunció sobre lo dicho por Jafet Soto.

“Es parte del fútbol, lo que dijo él creo que ahorita nos tiene sin cuidado. Ahorita estamos mentalizados en el partido del miércoles contra Alajuelense y lo que pasó ya quedó atrás”, destacó Christian Reyes.

Liberia recibirá a Liga Deportiva Alajuelense este miércoles 10 de diciembre, a las 8 p. m., en el Estadio Edgardo Baltodano y la semifinal terminará de resolverse el próximo sábado, a la misma hora, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El equipo que avance a la final, jugará contra el vencedor de la semifinal entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.

Alajuelense se parte como el rival a vencer, porque si avanza a la final y la gana, obtendrá el campeonato nacional sin gran final.

Si Liberia le gana la semifinal, o si los rojinegros superan a los pamperos pero no se imponen en la final, el campeonato se extendería a dos partidos más, terminando después de Navidad.

Cualquier cosa puede pasar y José Saturnino Cardozo y su equipo parecieran no prestarle atención a lo que dijo Jafet Soto, sino que se enfocan en ser parte de la fiesta grande del fútbol nacional.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.