Puro Deporte

José Saturnino Cardozo y el capitán de Liberia le tienen un mensaje a Jafet Soto

José Saturnino Cardozo y Christian Reyes dijeron lo que pensaban de lo dicho por Jafet ahora que el Municipal Liberia se encuentra en semifinales

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
José Saturnino Cardozo cree que su equipo está muy concentrado en la semifinal como para prestarle atención a lo que otros digan.
José Saturnino Cardozo cree que su equipo está muy concentrado en la semifinal como para prestarle atención a lo que otros digan. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseLiberiaJosé Saturnino CardozoApertura 2025Semifinales
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.