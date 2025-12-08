Jafet Soto y Herediano mueven el mercado: confirmado el primer refuerzo y aceptan interés por exfiguras

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El presidente del Herediano, Jafet Soto, junto al gerente deportivo Gustavo Pérez, analizan los movimientos en el plantel.

El presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, y el gerente deportivo, Gustavo Pérez, no pierden tiempo y, tras la eliminación en el Torneo Apertura 2025, ya empiezan a mover el mercado del fútbol nacional.

Tanto Jafet como Pérez están en busca de figuras para reforzar el plantel, por lo que el jerarca florense incluso anunció la llegada de un jugador que estará disputando las semifinales del certamen a partir de este miércoles.

Luego de vencer 1-3 al Municipal de Pérez Zeledón, el jerarca rojiamarillo dio algunas pistas de lo que sería el equipo para el Torneo Clausura 2026, donde esperan lavarse la cara tras el fracaso de no avanzar a las semifinales.

Shawn Johnson es jugador del Herediano, pero salió a préstamo en el Municipal Liberia, en setiembre de este año. (La Nación/Cortesía: Municipal Liberia)

El primer refuerzo Copiado!

Tras las palabras del gerente deportivo del Municipal Liberia, Hancer Zúñiga, quien en una entrevista a Canal 7 aseguró que “el presidente de la Federación (Osael Maroto) es un títere de Jafet Soto. Jafet maneja el fútbol nacional, al igual que al presidente de la Unafut (José Carlos Loaiza)”, el jerarca florense reaccionó.

Soto no solo aseguró que llevará a Zúñiga a los Tribunales de Justicia, sino que además romperá relaciones con los pamperos y tomó la decisión del regreso de uno de sus jugadores, quien estaba a préstamo.

“Shawn Johnson, quien actualmente juega para Liberia, vuelve al Club Sport Herediano ahora que termina su participación porque nosotros queremos. Así nos lo vamos a llevar. Lo demás lo arreglarán los abogados en los tribunales”, expresó Soto.

Johnson, quien salió a préstamo en el actual certamen, se ganó la titularidad con el técnico José Saturnino Cardozo y goza de la confianza del paraguayo.

El técnico José Giacone es fuerte candidato a llegar al Herediano nuevamente, tras su paso por el club entre 2019 y 2020. (Jose Cordero)

José Giacone interesa al Team Copiado!

Tanto Jafet Soto como Gustavo Pérez tienen muy claros los lineamientos para el nuevo técnico del club, tras el anuncio de que Soto no continuará. El nombre del argentino José Giacone es uno de los candidatos más fuertes.

Giacone, actual entrenador del Diriangén de Nicaragua, llevó al club al campeonato del Apertura 2019 ante Alajuelense y lo clasificó a semifinales en el Clausura 2020. De momento, tiene fuertes opciones de retornar al plantel florense.

“Debemos tener cuidado con la persona que vamos a traer en enero y que sepa aprovechar todas las herramientas que tiene este club. Hay que entender que el parón es muy pequeño e indudablemente hay que tomar decisiones. No se puede experimentar para que alguien venga y conozca el equipo y el medio”, explicó Soto.

El mexicano José de Jesús 'Tepa' González, es candidato a reforzar la delantera del Herediano.

Reforzar la delantera Copiado!

El Herediano tiene un cupo de extranjero libre y dos nombres han saltado a la palestra para llegar a la institución: uno es el mexicano José de Jesús Tepa González, tras su paso por México, y en los últimos días se mencionó al paraguayo Fernando Lesme, del Municipal Liberia.

Gustavo Pérez, gerente deportivo del Herediano, aseguró que sin duda reforzarán la planilla para la próxima campaña. Esperan contratar futbolistas que lleguen a aportar a un club grande y, en el caso de los extranjeros, que no sea tan complicado obtener su permiso de trabajo.

“En el caso de Tepa González, se ha estado evaluando. Tepa dice que es herediano, así lo ha externado, y aquí demostró un buen rendimiento. Hay que analizarlo bien porque el tiempo es corto. Pero si hay una posibilidad, pueda venir”, dijo Pérez en Radio Columbia.

Al consultarle sobre la posibilidad de Lesme, añadió: “Puede ser que alguno de los jugadores de Liberia nos interese. Debemos estar atentos al mercado. Cada perfil será valorado para conocer si se adapta al plantel”, enfatizó.

El Herediano negocia con el volante Allan Cruz, la renovación del contrato. (JOHN DURAN/John Durán)

Renovación de una de sus figuras Copiado!

Luego de llegar a un acuerdo con el cubano Marcel Hernández, la próxima renovación de contrato es la del volante Allan Cruz, cuyo vínculo con los rojiamarillos está por vencer en junio del 2026.

“Es claro que Allan es muy herediano. Aquí relanzó su carrera y hemos estado conversando con él. Esperamos brindarle lo que necesite para que se sienta bien en el Herediano. Vamos poco a poco, como en el caso de Marcel (Hernández). Lo vamos a ir trabajando para intentar renovarlo o veremos qué pasa”, declaró Pérez.