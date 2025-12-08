Puro Deporte

Herediano sufre un gran fracaso al quedar fuera de semifinales después de 17 años y como bicampeón

El Herediano venció de visita al Pérez Zeledón, pero el milagro no se consumó en el estadio Fello Meza

Por Juan Diego Villarreal
Municipal Pérez Zeledón vs. Herediano
Herediano fue superior al Pérez Zeledón y la goleada de 1-3 es más que justa; sin embargo, quedó fuera de semifinales. (Prensa Municipal Pérez Zeledón/Prensa Municipal Pérez Zeledón)







