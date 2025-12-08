Herediano sufre un gran fracaso al quedar fuera de semifinales después de 17 años y como bicampeón

Herediano fue superior al Pérez Zeledón y la goleada de 1-3 es más que justa; sin embargo, quedó fuera de semifinales.

El Club Sport Herediano goleó, gustó y festejó con sus aficionados, pero el milagro desde la Vieja Metrópoli nunca llegó y quedó fuera de las semifinales del Torneo Apertura 2025.

Después de 17 años, el Team quedó al margen de la segunda fase, desde que se instauró el formato de torneos cortos. En ese lapso, en 33 oportunidades los rojiamarillos avanzaron a la segunda ronda, alcanzando 10 campeonatos y 13 subcampeonatos, siendo protagonistas en 23 de los 33 certámenes que disputaron.

Pero todo récord llega a su fin, y la goleada de 1-3 de visita ante Pérez Zeledón fue insuficiente ante un campeonato irregular, que los hizo despedirse este domingo de la oportunidad de defender su bicampeonato, alcanzado después de 48 años y soñar con un tricamepeonato que no ganan hace más de 90 años.

El empate de Municipal Liberia, 0-0 en el estadio Rafael Fello Meza de Cartago, le permitió llegar a 27 puntos, uno más que los rojiamarillos, que se quedaron al borde del milagro con 26.

Campaña para el olvido

Durante la temporada, los florenses fueron presa de sus errores y de un mal arranque en el campeonato, donde nunca se encontraron en la cancha a pesar de contar con el plantel que los llevó a la gloria con todo merecimiento.

El paso de Pablo Salazar y Hernán Medford en el banquillo, para terminar la campaña con Jafet Soto; la eliminación en fase de grupos de la Copa Centroamericana; y con ello la no clasificación a la Liga de Campeones de la Concacaf, fueron los grandes fracasos de una institución acostumbrada a las hazañas deportivas.

La constante lesión de sus principales figuras y la inconstancia en las alineaciones fueron algunas de las razones que se sumaron para completar un certamen para el olvido, que los dejó fuera de la fiesta grande del campeonato.

Aunque el Team empezó siendo asediado por los generaleños, quienes tuvieron opciones para vencer la resistencia del meta Aarón Cruz, los visitantes lograron sostener su marco en cero y sorprender a los Guerreros del Sur.

En un contragolpe, Getsel Montes envió un balón en profundidad a Haxzel Quirós, quien centró desde la derecha para la llegada de Aarón Murillo, que remató de seguido y concretó el 0-1 al minuto 40.

Los rojiamarillos aprovecharon el mal momento anímico de los isidreños y rápidamente aumentaron la cuenta, cuando el cubano Marcel Hernández recuperó un rebote en el área y remató con pierna izquierda para sorprender al meta Bryan Segura y anotar el 0-2 al 45+2, prácticamente asegurando el triunfo.

Hernández llegó a ocho goles y se consolida en solitario como el goleador del Apertura 2025. Además, alcanza 149 goles en su carrera en Primera División para empatar a Guillermo Guardia en el sétimo puesto histórico del balompié costarricense, con apenas siete años jugando en el país para Herediano, Alajuelense y Cartaginés.

No obstante, los florenses en la segunda parte no dejaron respirar a su adversario y aumentaron la cuenta con solo 37 segundos de acción, gracias a un potente remate de Yeltsin Tejeda en el primer balón que tocó tras ingresar en el complemento.

Al minuto 74, Pérez Zeledón logró maquillar el resultado, cuando el panameño Jorman Aguilar marcó el 1-3 desde el punto de penal.

Para ese momento, el partido se “jugaba” también en Cartago, pero no llegaron buenas noticias para los rojiamarillos, que consumaron así un semestre para el olvido.