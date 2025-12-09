José Saturnino Cardozo compara su presente con algo que vivió en México con Querétaro

José Saturnino Cardozo no sabe qué pasará de ahora en adelante, pero sueña con que su equipo sea la sorpresa en las semifinales, una serie en la que el Municipal Liberia se enfrentará contra Liga Deportiva Alajuelense.

Lo que está viviendo hoy trae recuerdos a su mente de otros pasajes de su carrera, como cuando dirigió a clubes en México, accediendo a liguillas.

“Cuando llegué a Querétaro todo el mundo me decía que estaba loco por agarrar ese equipo, porque estaba diseñado para bajar. Sin embargo, lo clasificamos después de 63 años en los que Querétaro nunca había clasificado a la liguilla. Es fútbol, hay que trabajar, convencerse y aquello fue parecido a lo que pasó cuando llegué a Liberia”, afirmó José Saturnino Cardozo.

El paraguayo ídolo en el fútbol de México aseguró que una de las claves de su equipo es que desde el primer momento sus hombres acataron la instrucción de creer en lo que estaban haciendo, y que a partir de ahí, todo dependía solo de ellos. Y así es como Liberia accedió a las semifinales.

“Vemos aquí en Costa Rica que siempre hay tres grandes metidos en la liguilla y que solo teníamos un lugar para competir con siete equipos, y teníamos que hacer un trabajo perfecto para competir”, comentó José Saturnino Cardozo.

Para él no fue casualidad lo hecho por su equipo y cree que los pamperos están para más.

“A un entrenador le facilita mucho cuando los jugadores llegan, se convencen y trabajan, porque más allá de la propuesta que podamos tener, quien ejecuta es el jugador”, citó.

Recordó que el 22 de julio les dijo a sus hombres que estaban para competir y que el sueño de todos debía ser clasificar, como lo lograron.

“Aquí estamos, con la humildad que siempre intento marcar a mis jugadores, esto es fútbol, hay que disfrutar, hay que jugar y hay que competir”, recalcó.

Él armó el equipo y una semana antes de empezar la competencia perdió tres piezas que se tornaban claves: Jesús Henestrosa, Jefferson Sánchez y Daniel Chacón.

“No fue fácil porque eran tres piezas importantísimas para nosotros. Henestrosa que cuando yo llegué fue uno de los mejores. Tuvo una lesión muy grave y nosotros decidimos jugar solo con cuatro extranjeros, no contratamos más”, citó.

Indicó que prefirió darle oportunidad a jóvenes, porque le gusta proyectar a los jugadores, tratando de fortalecer.

“Creíamos que no era necesario contratar solo por contratar jugadores. A mí no me gusta traer jugadores porque son extranjeros o por el nombre. Si yo veo que ese jugador no se va a adaptar, prefiero no traerlo y buscar un joven que pueda proyectar. Así me gusta trabajar y quedamos con un extranjero menos”, relató.

También manifestó que sabía que iban a sufrir en muchos partidos, porque es normal, ya que Liberia no es normalmente un equipo que compita arriba.

“Hay que sufrir porque es parte del juego y en 90 minutos se es tan cambiante que de la tristeza se pasa a la alegría. Y es normal que pase eso. Yo prefiero tener un plantel contento, motivado todos los días con el trabajo a traer muchos jugadores que al final es un problema”, indicó.

Reveló que en su momento le presentaron nombres de futbolistas como posibles refuerzos que a él no lo convencían y prefería competir con lo que tenía.

“Teníamos que trabajar más que todos si queríamos clasificar, no iba a ser nada fácil el camino y esos son los caminos que a mí me gustan, difíciles, complicados, con obstáculos, que cuando se supera eso es mejor, porque se disfruta más”, destacó José Saturnino Cardozo.

La semifinal entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense comenzará este miércoles 10 de diciembre, a las 8 p. m., en el Estadio Edgardo Baltodano. El primer finalista del Apertura 2025 se conocerá en definitiva el sábado 13 de diciembre, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

