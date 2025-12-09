Puro Deporte

Celso Borges en modo capitán: Así llega Alajuelense al ‘mata-mata’

Celso Borges afirma que en Liga Deportiva Alajuelense tienen claro que ahora empieza un torneo aparte

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Celso Borges afirma que una de las cosas que más quiere en este momento es regalarle al liguismo la alegría de obtener el campeonato nacional.
Celso Borges afirma que una de las cosas que más quiere en este momento es regalarle al liguismo la alegría de obtener el campeonato nacional. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.