Celso Borges en modo capitán: Así llega Alajuelense al ‘mata-mata’

Celso Borges afirma que una de las cosas que más quiere en este momento es regalarle al liguismo la alegría de obtener el campeonato nacional.

Liga Deportiva Alajuelense afronta la instancia final del Torneo de Apertura 2025 con la consigna de conseguir el campeonato nacional y darle a su afición la satisfacción del ansiado título.

Pese a haber dominado la fase regular, el capitán rojinegro, Celso Borges, tiene claro que lo hecho hasta ahora debe tomarse como una base de confianza, pues lo que viene es un desafío completamente diferente.

En un análisis profundo de la situación, el mediocampista enfatizó que a partir de ahora empieza un “torneo aparte” y que la constancia de la primera etapa no otorga un pase directo al éxito.

“Son dos torneos aparte, es casi como olvidar el buen torneo que hemos estado haciendo hasta ahora para entrar en otra fase,” declaró Celso Borges antes de que el equipo emprendiera su viaje a Liberia.

Sobre el formato del campeonato y luego de que el brumoso Johan Venegas señaló que el torneo “premia la mediocridad”, en el sentido de que no importa ser el mejor durante el semestre, porque las posibilidades son las mismas para todos los clasificados, Celso Borges emitió su posición.

“Creo que no es un premio a la constancia, en eso estamos de acuerdo, no es el equipo que es el primer lugar el que tiene que ganar sí o sí el torneo, porque empieza esta fase y es una fase mental de cómo afrontar eso, de eso que hicimos antes nos dé confianza para llegar bien”, comentó el 5 de la Liga.

Para él, el foco de la concentración debe cambiar de inmediato para encarar la recta definitiva.

“Ahora vamos a jugar otro torneo corto, de play-off, de mata - mata que hay que hacerlo bien, porque así es el formato," sentenció.

Liga Deportiva Alajuelense tiene buenos recuerdos de su última visita a Liberia. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Celso Borges también destacó que siempre cerrar es bueno y que el equipo se siente muy cómodo jugando en casa, con su gente.

“Eso nos gusta, nos han apoyado al 100% y no hay cosa más gratificante en este deporte que hacer a las demás personas felices. Nos encantaría cerrar bien y darles una alegría”.

Después de ganar la fase regular y de coronarse tricampeón de Centroamérica, la primera gran prueba para los manudos será la serie semifinal contra Liberia. Lejos de confiarse en el buen rendimiento liguista de la fase regular, Borges advierte sobre la dificultad del rival.

“Empezamos la serie contra Liberia, que ya es bastante complicada, es un equipo que merecidamente está en semifinales, estamos expectantes de eso y en el torneo local llevamos un buen récord ahí. Ahora tenemos dos partidos para hacerlo bien y ganar contra Liberia”, comentó.

Añadió que a exigencia en el conjunto rojinegro es máxima, pues la institución siempre demanda ir por todos los trofeos en disputa.

“La institución exige como tal ganar todo lo que haya a disposición, no es ninguna sorpresa que queramos ir por todo siempre, porque esa es la exigencia y esa es la presión y el privilegio de estar en una institución como la Liga,” afirmó Borges, quien reiteró que en Alajuelense le dan importancia a la Recopa, Supercopa, Copa Centroamericana y el campeonato nacional", analizó.

Misión de todos

Celso Borges destacó la importancia del ambiente interno del equipo, al recalcar que la guía de los capitanes se combina con la receptividad de los futbolistas más jóvenes.

“Ha sido un trabajo bueno de todos los capitanes, pero también de la gente joven que sabe escuchar”, subrayó.

El jugador alaba la sintonía que existe en la institución, con el apoyo del cuerpo técnico y la inspiración que proviene incluso de los más jóvenes, como el caso del portero Bayron Mora.

“No tiene que tener 35 años o 37 para dar el ejemplo. Bayron es un muchacho que viene dando sus primeros pasos y que nos inspira... Él es parte de ese grupo de jóvenes que quieren dar sus primeros pasos y que van fomentando una visión de liderazgo en el equipo”, exteriorizó.

Finalmente, sobre la presión debido a la lista de pasos en falso que ha dado la Liga en los últimos años, en busca del campeonato nacional, el capitán rojinegro dijo que hoy lo único que pueden controlar es el esfuerzo.

“Cada equipo, cada institución tiene sus heridas de batalla y sus premios, forma parte de la vida y parte del fútbol el perder. Sería muy irresponsable de mi parte garantizar resultados en el fútbol después de muchísimas cosas que he vivido. Sin embargo, hay una cosa que siempre nos deja bien, que es el trabajo”, detalló.

La lucha por el título arranca este miércoles 10 de diciembre, con el inicio de la semifinal a las 8 p. m., en el Estadio Edgardo Baltodano.

