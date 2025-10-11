Keylor Navas lanza emotivo llamado antes del partido crucial de la Selección de Costa Rica

Kendall Waston y Keylor Navas son dos de los jugadores que aportan experiencia en la Selección de Costa Rica.

Desde la concentración de la Selección de Costa Rica, Keylor Navas decidió lanzar un emotivo y urgente llamado a la afición tica de cara al partido de este lunes contra Nicaragua.

El Halcón quiere que el Estadio Nacional se llene, en el cuarto y crucial juego de la Tricolor en la vibrante ronda final de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

LEA MÁS: Selección de Costa Rica: Así queda la tabla de posiciones de la eliminatoria mundialista (ojo con Haití)

Keylor Navas utilizó sus redes sociales como megáfono, intentando movilizar a los seguidores en un momento donde la Sele se juega gran parte de sus aspiraciones rumbo al Mundial 2026.

Costa Rica ha encontrado dificultades para sumar de a tres, pero el equipo patrio tiene muy claro que llegó el momento de volver al triunfo y que clasificar es posible, que el combinado patrio depende de sí mismo para lograrlo, siempre y cuando gane.

LEA MÁS: Fedefútbol reporta salida de dos futbolistas de la concentración de la Selección de Costa Rica

Así que el encuentro entre la Selección de Costa Rica y su similar de Nicaragua, adopta tintes de una verdadera final para el equipo dirigido por Miguel “Piojo” Herrera.

Después de los empates contra Nicaragua en Managua y frente a Haití en el Estadio Nacional, la Sele sacó un punto de oro en su visita a Honduras en San Pedro Sula.

LEA MÁS: Selección de Costa Rica conoce nombre del árbitro que pitará partido contra Nicaragua

Fue a partir de eso cuando aceleró el ritmo de la venta de entradas para el encuentro de este lunes. Y Keylor Navas decidió recurrir a su cuenta de Instagram para enviar un mensaje directo y motivacional, subrayando la importancia de la unión en esta etapa decisiva.

“Gracias a Dios seguimos dependiendo de nosotros y vamos a luchar hasta el final por este sueño. ¡Tenemos que hacerlo juntos! Los necesitamos a todos con nosotros. ¡Pura vida! ¡Vamoosss Costa Rica!”, fue la publicación de Navas, acompañada de tres fotografías que ilustran lo que fue el capítulo más reciente del clásico centroamericano.

Las palabras de Keylor Navas no solo buscan llenar las gradas, sino también inyectar una dosis de confianza y apoyo incondicional a un grupo que ha generado dudas, que le ha costado, pero que quiere ir al Mundial.

LEA MÁS: El Caribe irá al Mundial 2026: Así va la tabla de posiciones en grupo B de la eliminatoria de Concacaf

Actualmente, la situación en el grupo C exige una victoria de la Selección de Costa Rica, que ensaya una versión muy ofensiva para este lunes.

Después de tres partidos disputados, Haití se encuentra en el primer lugar de esta cuadrangular con 5 puntos; misma cantidad de unidades que registra Honduras. Costa Rica tiene tres puntos y Nicaragua uno.

LEA MÁS: Panamá está de vuelta: Así marcha la tabla de posiciones en grupo A de eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026

Recuerde que la ronda final de la eliminatoria de Concacaf se juega con doce selecciones distribuidas en tres grupos.

Los tres líderes de cada sembrado obtendrán su boleto al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026; mientras que los dos mejores segundos lugares irán a un repechaje intercontinental.

LEA MÁS: Concacaf rumbo al Mundial 2026: Así van las tablas de posiciones de Centroamérica y el Caribe en eliminatoria de infarto

Costa Rica busca ese pase directo a la Copa del Mundo y tiene tres partidos para lograrlo, comenzando por este lunes contra Nicaragua. Después, el 13 de noviembre visitará a Haití en Curazao y cinco días más tarde, el 18 de noviembre, recibirá a Honduras en el Estadio Nacional.

La Selección de Costa Rica quiere jugar a estadio lleno contra Nicaragua. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por eso, el pedido de Keylor Navas resuena en un momento crucial. Históricamente, el apoyo incondicional de los aficionados ha sido un pilar para la Selección de Costa Rica en sus batallas eliminatorias.

LEA MÁS: Repechaje al Mundial 2026: Ya hay dos países clasificados y Centroamérica y el Caribe tendrán participación

Ahora, más que nunca, el equipo nacional espera que el clamor de su máximo referente se traduzca en un Estadio Nacional completamente abarrotado, que impulse a la Tricolor a obtener los tres puntos que la mantengan firme en la ruta a la Copa del Mundo.

La cuenta regresiva comenzó y será este lunes cuando en las gradas se vea si la afición responde al llamado de su capitán, en busca del sueño mundialista, que no se construye con individualidades. Keylor Navas se lo dice al país: “Tenemos que hacerlo juntos”.

Vistazo al grupo C en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf