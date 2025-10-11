Puro Deporte

Keylor Navas lanza emotivo llamado antes del partido crucial de la Selección de Costa Rica

Keylor Navas emitió un mensaje conciso y directo al grano, a pocas horas del partido entre la Selección de Costa Rica y Nicaragua, en la eliminatoria mundialista

Por Fanny Tayver Marín
Kendall Waston y Keylor Navas son dos de los jugadores que aportan experiencia en la Selección de Costa Rica.
Kendall Waston y Keylor Navas son dos de los jugadores que aportan experiencia en la Selección de Costa Rica. (ORLANDO SIERRA/AFP)







Selección NacionalSelección de Costa RicaKeylor NavasEliminatoria MundialistaCosta Rica vs NicaraguaMundial 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

