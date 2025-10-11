Fedefútbol reporta salida de dos futbolistas de la concentración de la Selección de Costa Rica

Miguel Herrera no planea hacer ningún llamado de última hora a la Selección de Costa Rica.

La Selección de Costa Rica recibió malas noticias estando en San Pedro Sula, porque con lo sucedido en el empate contra Honduras, dos futbolistas quedaron inhabilitados para jugar el lunes 13 de octubre frente a Nicaragua en el Estadio Nacional.

Eso porque Orlando Galo y Alexis Gamboa fueron amonestados y con eso acumularon dos amarillas en la eliminatoria. Por esa razón, deben purgar un partido de suspensión.

Ante eso, la Federación Costarricense de Fútbol (FRCF) emitió un pronuncimiento.

“Comunicamos de manera oficial la salida de Orlando Galo y Alexis Gamboa de la concentración de la Selección de Costa Rica, al estar ambos sancionados con un partido de suspensión luego de sumar dos tarjetas amarillas en el proceso eliminatorio”, anunció la Fedefútbol.

Además, detalló que Gamboa regresa a Liga Deportiva Alajuelense; mientras que en el caso de Orlando Galo, la FCRF realiza las gestiones para su regreso a Letonia.

Ellos salieron de la concentración, pero a la vez, se informó que Miguel “Piojo” Herrera tomó la decisión de no convocar a ningún otro jugador.