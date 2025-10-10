La Selección de Costa Rica recibe una mala noticia ante Honduras

Orlando Galo no estará en el partido del próximo lunes ante Nicaragua.

La Selección de Costa Rica recibió una mala noticia en el primer tiempo contra Honduras. El volante de contención Orlando Galo vio la tarjeta amarilla y esto provoca que el mediocampista no pueda estar disponible para el partido que tendrá el plantel patrio ante Nicaragua el próximo lunes.

De esta forma, Galo será una baja fuerte para Costa Rica, ya que es una pieza clave en el once de Miguel Herrera.

Galo, contra Honduras, ha chocado con la férrea marca que de los catrachos. Recibió la amonestación tras cometerle falta a un jugador local.

LEA MÁS: El árbitro del Costa Rica vs Honduras se metió en gran problema en su país

Por otra parte, el cuadro patrio podría encontrar en Allan Cruz, Alejandro Bran y Celso Borges (si evoluciona bien de su lesión) los posibles sustitutos.

Por otra parte, en el medio tiempo del encuentro contra Honduras, Costa Rica hizo un cambio que dejó dudas en el aire, esto porque Manfred Ugalde, delantero estelar, no acostumbra salir. En lugar del artillero entró Carlos Mora.

La razón podría estar en que Ugalde también recibió tarjeta amarilla en la primera mitad.