El árbitro del Costa Rica vs Honduras se metió en gran problema en su país

El árbitro designado para impartir justicia en el duelo entre la Selección de Costa Rica y Honduras, el guatemalteco Wálter López, se encuentra en el ojo de la crítica en su país, luego de su polémico arbitraje durante la jornada del fin de semana en el juego entre Aurora y Municipal.

“Lo habrían sancionado con tres partidos por no señalar un penal y por dos acciones más que fueron polémicas. De momento no hay nada oficial, pero yo te puedo decir que me lo confirmaron fuentes internas de la Comisión de Arbitraje”, afirmó Bryan Anton, periodista de Nuestro Diario.

La designación de López para el duelo entre Costa Rica y Honduras fue polémica, al punto que generó numerosas críticas en territorio nacional, sobre todo porque el central ha cometido errores en partidos de la Tricolor en el pasado.

En Guatemala, López está bajo análisis; no obstante, para Concacaf sigue siendo uno de los árbitros de confianza y ahora tendrá a su cargo el clásico centroamericano.