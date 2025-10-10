Puro Deporte

El árbitro del Costa Rica vs Honduras se metió en gran problema en su país

El central guatemalteco, Wálter López, está en medio de la polémica en su país

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Wálter López, árbitro guatemalteco será el encargado de pitar el juego entre Honduras y Costa Rica, del 9 de octubre. AFP.
Wálter López fue señalado en Guatemala, previo al Costa Rica vs Honduras. (PATRICK T. FALLON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HondurasSelección de Costa RicaWálter López
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.