Concacaf rumbo al Mundial 2026: Así van las tablas de posiciones de Centroamérica y el Caribe en eliminatoria de infarto

La selección que finalice líder de cada grupo avanzará de forma directa al Mundial 2026 y los dos mejores segundos lugares irán al repechaje

Por Fanny Tayver Marín
Miguel Herrera, Reinaldo Rueda, Thomas Christiansen y Hernán Darío Gómez coinciden en que esta ronda final de la eliminatoria de Concacaf es muy dura.
Miguel Herrera, Reinaldo Rueda, Thomas Christiansen y Hernán Darío Gómez coinciden en que esta ronda final de la eliminatoria de Concacaf es muy dura. (AFP/Fotocomposición en Canva LN)







