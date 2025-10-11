Concacaf rumbo al Mundial 2026: Así van las tablas de posiciones de Centroamérica y el Caribe en eliminatoria de infarto

Miguel Herrera, Reinaldo Rueda, Thomas Christiansen y Hernán Darío Gómez coinciden en que esta ronda final de la eliminatoria de Concacaf es muy dura.

Doce selecciones de Concacaf se encuentran a mitad del camino en la ronda final de la eliminatoria rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Nadie puede cantar victoria, mucho menos ahora, cuando quedan tan solo tres partidos para cada combinado nacional.

En el caso de la Selección de Costa Rica, depende de sí misma, siempre y cuando vuelva a ganar.

Recuerde que en este tramo final de la eliminatoria mundialista, las tres selecciones que terminen en el primer lugar de su grupo sellarán su pasaporte para ir al Mundial 2026.

Mientras que los combinados que finalicen como los dos segundos mejores lugares irán al repechaje intercontinental.

Teniendo eso claro, en el hipotético caso de que hoy se acabara la eliminatoria mundialista de Concacaf, los pases directos a la Copa del Mundo serían para Surinam, Curazao y Haití. Al tiempo que Jamaica y Honduras entrarían en la repesca.

El panorama de hoy quizás pocos lo tenían en mente, y también resulta probable que de la mayoría de esos líderes actuales de cada grupo, casi nadie los tenga en sus quinielas como los clasificados al Mundial 2026.

Todo puede pasar en una eliminatoria reñida y sufrida, con resultados impredecibles y en la que aún quedan 9 puntos en disputa.

Grupo A

Aunque Panamá sacó un triunfo con polémica incluida en el Estadio Cuscatlán contra El Salvador, a los canaleros aún no les alcanza para ser líderes.

Surinam se encuentra en la primera posición del grupo A con 5 puntos, misma cantidad de unidades que registra Panamá. El Salvador tiene tres puntos y Guatemala dos.

Así se encuentra la tabla de posiciones en el grupo A de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf después de tres fechas. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Los partidos que faltan en el grupo A:

Panamá vs. Surinam, 14 de octubre, 7 p. m.

El Salvador vs. Guatemala, 14 de octubre, 8:06 p. m.

Surinam vs. El Salvador, 13 de noviembre, 4 p. m.

Guatemala vs. Panamá, 13 de noviembre, 8:06 p. m.

Guatemala vs. Surinam, 18 de noviembre, 7 p. m.

Panamá vs. El Salvador, 18 de noviembre, 7 p. m.

Grupo B

El grupo B conformado por selecciones caribeñas se encuentra comandado por Curazao, que tratará de defender ese primer lugar contra otras selecciones de más rodaje.

Curazao tiene siete puntos, seguido por Jamaica con seis unidades. Trinidad y Tobago posee cuatro y Bermudas aún no puntúa.

Así marcha el grupo B en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf después de tres partidos disputados. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Los partidos que faltan en el grupo B:

Curazao vs. Trinidad y Tobago, 14 de octubre, 5 p. m.

Jamaica vs. Bermudas, 14 de octubre, 6 p. m.

Bermudas vs. Curazao, 13 de noviembre, 4 p. m.

Trinidad y Tobago vs. Jamaica, 13 de noviembre, 6 p. m.

Jamaica vs. Curazao, 18 de noviembre, 8 p. m.

Trinidad y Tobago vs. Bermudas, 18 de noviembre, 8 p. m.

Grupo C

Haití con un equipo rápido, ordenado y compacto da la sorpresa en el grupo C, convirtiéndose en un líder inesperado y que obliga desde ya a la Selección de Costa Rica a tener que ir a ganarle en Curazao.

La revelación tiene cinco puntos al igual que Honduras, Costa Rica suma tres puntos y Nicaragua contabiliza una unidad.

Así marcha el grupo C en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf, luego de tres partidos disputados. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Los partidos que faltan en el grupo C:

Honduras vs. Haití, 13 de octubre, 6 p. m.

Costa Rica vs. Nicaragua, 13 de octubre, 8:06 p. m.

Haití vs. Costa Rica, 13 de noviembre, 6 p. m.

Nicaragua vs. Honduras, 13 de noviembre, 8:06 p. m.

Haití vs. Nicaragua, 18 de noviembre, 7 p. m.

Costa Rica vs. Honduras, 18 de noviembre, 7 p. m.

¿Y los puestos de repechaje?

Los dos segundos mejores lugares irán al repechaje. En este momento, Jamaica y Honduras se encuentran en esos puestos, pero hay reiterar que quedan 9 puntos por jugarse.