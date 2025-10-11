Puro Deporte

Explota la eliminatoria rumbo al Mundial 2026: en El Salvador denuncian supuesto ‘robo’ ante Panamá

Drew Fisher, árbitro de Canadá, es el blanco de los dardos de los salvadoreños

Por Milton Montenegro

La eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 se calentó, no solo por la sorpresa en los equipos que encabezan las primeras posiciones, sino porque en El Salvador aseguran que les robaron en el juego contra Panamá.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

