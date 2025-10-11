Explota la eliminatoria rumbo al Mundial 2026: en El Salvador denuncian supuesto ‘robo’ ante Panamá

La eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 se calentó, no solo por la sorpresa en los equipos que encabezan las primeras posiciones, sino porque en El Salvador aseguran que les robaron en el juego contra Panamá.

Si la Copa del Mundo se jugara hoy, los clasificados serían Surinam, líder del Grupo A; Curazao, que encabeza el B; y Haití, primero del C.

En El Salvador están que arden por la derrota sufrida en casa, 0-1 frente a Panamá. La prensa y sus aficionados señalan que les robaron. Los dardos de los salvadoreños van contra el arbitraje, que fue bastante polémico.

Todo se derrumbó, como aquel 10 de octubre de 1986.

El Salvador montó un juego ratonero, sin ambición, y terminó pagando el precio.

El árbitro facilitó el triunfo panameño: anuló un gol legítimo a @LaSelecta_SLV y validó el tanto rival en claro fuera de lugar.

La afición, una vez…

Para los cuscatlecos, el gol de José Fajardo no debía valer por un fuera de juego de Michael Amir Murillo. Además, mencionan que no se les sancionó un penal por una posible mano de Édgar Yoel Bárcenas.

Drew Fisher fue el árbitro canadiense que dirigió el encuentro, y hasta le anuló un tanto a los salvadoreños por una falta contra un zaguero panameño, que para muchos fue un simple contacto de hombro con hombro.

“Las eliminatorias panameñas están manchadas con un gol fantasma y con un gol en fuera de juego… pena ajena”, escribió en su cuenta de X el periodista Josué Marroquín.

Las eliminatorias panameñas están manchadas con un gol fantasma y con un gol en fuera de juego… pena ajena

Néstor Hernández, de TV12, señaló también en X: “Qué robo nos pegaron”.

El Salvador Noticias escribió que Drew Fisher fue el árbitro que envió la Concacaf para que “le robara a El Salvador en su propio estadio”.

Había que echarle la mano a Panamá. Pero le echaron las dos.

El Gráfico de El Salvador destacó: “Panamá vence a El Salvador y se queda con los tres puntos en el Cuscatlán, en un partido con polémica”.

Canal 4 de El Salvador se quejó del arbitraje contra Panamá: “¡Fuera de juego claro! ¿Por qué no revisaste el VAR?”.

Alejandro Mendoza, periodista salvadoreño, posteó en su cuenta de X: “Nos robaron. Fatal arbitraje. No tenemos mucho, pero merecimos más”.

Rodrigo Arias, periodista de El Gráfico de El Salvador, se quejó fuertemente del arbitraje del canadiense Drew Fisher: “Fue asqueroso”.

Germán Alvarado, periodista de Diario La Prensa, tituló: “Asalto de Panamá en el Cuscatlán. Escándalo arbitral”.