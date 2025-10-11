Panamá saca triunfo de visita y el Caribe tiene un sorprendente líder en la eliminatoria rumbo al Mundial

El panameño Adalberto Carrasquilla trata de eludir la marca de los salvadoreños Marcelo Díaz y Darwin Cerén, por la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Panamá no se dejó amedrentar en su visita a El Salvador y obtuvo un valioso triunfo a domicilio en el Estadio Cuscatlán, 0-1, que lo acerca a la cima del grupo A de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

José Fajardo anotó el único gol del partido, que dejó mudos a los aficionados salvadoreños al minuto 55, luego de una buena combinación de pases dentro del área.

Al principio parecía que podría haber un fuera de lugar, pero los árbitros VAR dieron luz verde y el tanto subió al marcador.

El VAR también había sido protagonista en la primera mitad, cuando sendas revisiones permitieron revertir un penal a favor de Panamá (por falta inexistente) y un gol de El Salvador (por un dudoso contacto previo).

En el otro partido de este grupo, Guatemala sigue sin ganar y esta vez apenas obtuvo un empate de visita ante Surinam 1-1. Los chapines ven alejarse cada vez más el sueño de acudir por primera ocasión a una Copa del Mundo.

Con estos resultados, Surinam se mantiene en el liderato de la cuadrangular A, con 5 puntos (gol diferencia de +1 y 3 goles a favor luego de tres jornadas). Aunque en realidad es casi un empate técnico con los panameños, que tienen los mismos puntos y gol diferencia, solo que dos anotados.

El Salvador cuenta con tres unidades y Guatemala se hunde en el fondo con solo dos puntos.

En la próxima fecha, el martes 14 de octubre, Panamá recibe a Surinam y Guatemala se juega la vida en su visita a El Salvador.

Por su parte, en el grupo B Curazao se convirtió en el gran ganador, al vencer 2-0 a Jamaica en el Estadio Ergilio Hato en Willemstad, justo donde la Selección de Costa Rica visitará a Haití el próximo mes.

En tanto, de visita, Trinidad y Tobago derrotó al débil Bermudas por 0-3 en el Estadio Nacional en Devonshire.

Con estos resultados, Curazao asciende de manera sorprendente al primer lugar del Grupo B con siete puntos, mientras que Jamaica cayó al segundo lugar con seis unidades.

Trinidad y Tobago registra cuatro puntos y se ubica en el tercer lugar, mientras que Bermudas es cuarto sin unidades.

La próxima fecha, también el martes, Trinidad y Tobago visitará a Curazao y Jamaica recibirá a Bermudas.