El Caribe irá al Mundial 2026: Así va la tabla de posiciones en grupo B de la eliminatoria de Concacaf

Curazao se convirtió en el gran ganador del grupo B en la tercera jornada de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.
Lo hizo al vencer 2-0 a Jamaica en el Estadio Ergilio Hato en Willemstad, justo donde la Selección de Costa Rica visitará a Haití el próximo mes.
Los goles de Curazao fueron de Livano Comenencia y Kenji Gorré. Además, su portero, Eloy Room, realizó dos atajadas claves al incómodo Renaldo Cephas y protagonizó tres tapadas más.
Por otra parte, de visita, Trinidad y Tobago derrotó a Bermudas por 0-3 en el Estadio Nacional en Devonshire, con goles de Dante Sealy, Tyrese Spicer y Kobi Henry.
Con estos resultados, Curazao asciende al primer lugar del Grupo B con siete puntos, mientras que Jamaica cayó al segundo lugar con seis unidades.
Trinidad y Tobago registra cuatro puntos y se ubica en el tercer lugar del grupo B, mientras que Bermudas es cuarto sin unidades.
Ojo a la tabla del grupo B en la eliminatoria de Concacaf
Próximos juegos en el grupo B de la eliminatoria de Concacaf
Estas selecciones verán acción de nuevo el martes 14 de octubre. Trinidad y Tobago visitará a Curazao (5 p. m.); mientras que Jamaica recibirá a Bermudas (6 p. m.).