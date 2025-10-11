El Caribe irá al Mundial 2026: Así va la tabla de posiciones en grupo B de la eliminatoria de Concacaf

Curazao hizo valer su condición de local ante Jamaica, en la eliminatoria mundialista de Concacaf.

Curazao se convirtió en el gran ganador del grupo B en la tercera jornada de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Lo hizo al vencer 2-0 a Jamaica en el Estadio Ergilio Hato en Willemstad, justo donde la Selección de Costa Rica visitará a Haití el próximo mes.

Los goles de Curazao fueron de Livano Comenencia y Kenji Gorré. Además, su portero, Eloy Room, realizó dos atajadas claves al incómodo Renaldo Cephas y protagonizó tres tapadas más.

En Trinidad y Tobago recobran la sonrisa al ganar en la eliminatoria mundialista de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Por otra parte, de visita, Trinidad y Tobago derrotó a Bermudas por 0-3 en el Estadio Nacional en Devonshire, con goles de Dante Sealy, Tyrese Spicer y Kobi Henry.

Con estos resultados, Curazao asciende al primer lugar del Grupo B con siete puntos, mientras que Jamaica cayó al segundo lugar con seis unidades.

Trinidad y Tobago registra cuatro puntos y se ubica en el tercer lugar del grupo B, mientras que Bermudas es cuarto sin unidades.

Ojo a la tabla del grupo B en la eliminatoria de Concacaf

Así marcha el grupo B en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf después de tres partidos disputados. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Próximos juegos en el grupo B de la eliminatoria de Concacaf

Estas selecciones verán acción de nuevo el martes 14 de octubre. Trinidad y Tobago visitará a Curazao (5 p. m.); mientras que Jamaica recibirá a Bermudas (6 p. m.).