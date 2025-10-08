Curazao vs. Jamaica por eliminatorias al Mundial: a qué hora juegan

Jamaica lidera con seis puntos y enfrentará a Curazao, segundo con cuatro, este viernes en las eliminatorias de Centroamérica.

Curazao y Jamaica se enfrentarán este viernes 10 de octubre a las 5 p. m. en el Estadio Ergilio Hato, en un duelo correspondiente al Grupo B de las eliminatorias centroamericanas rumbo a la Copa Mundial 2026.

Jamaica llegará al compromiso como el único equipo con paso perfecto del grupo, tras superar 2-0 a Trinidad y Tobago y 0-4 a Islas Bermudas, lo que le permitió acumular seis puntos en dos encuentros.

Curazao ocupa la segunda posición con cuatro puntos. El equipo venció 3-2 a Islas Bermudas y empató 0-0 con Trinidad y Tobago, lo que lo deja obligado a sumar si desea acercarse al liderato.

En la tabla del Grupo B, detrás de Jamaica y Curazao, se ubican Trinidad y Tobago con un punto e Islas Bermudas sin unidades.