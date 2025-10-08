Puro Deporte

Curazao vs. Jamaica por eliminatorias al Mundial: a qué hora juegan

Curazao y Jamaica se juegan el liderato del Grupo B en las eliminatorias centroamericanas. Conozca la hora, sede y lo que hay en juego

Por Silvia Ureña Corrales
Jamaica lidera con seis puntos y enfrentará a Curazao, segundo con cuatro, este viernes en las eliminatorias de Centroamérica.
Jamaica lidera con seis puntos y enfrentará a Curazao, segundo con cuatro, este viernes en las eliminatorias de Centroamérica. (IG @jff_football/AFP/IG @jff_football/AFP)







