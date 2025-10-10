Mundial 2026: vea el calendario completo con fechas de inauguración y final

La Copa Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá con 104 partidos y un nuevo formato de competencia con 48 equipos.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se perfila como la más extensa en la historia del torneo. Participarán 48 selecciones nacionales en un total de 104 partidos, distribuidos en 16 ciudades sede en Canadá, México y Estados Unidos.

El partido inaugural se jugará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. La final está programada para el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Esta será la primera vez en 32 años que el evento se celebra en Norteamérica. La última edición en la región ocurrió en Estados Unidos 1994. La Selección Argentina buscará defender el título obtenido en Catar 2022.

Nuevo formato de competencia

El torneo tendrá un formato inédito, aprobado por el Consejo de la FIFA. Las selecciones se dividirán en 12 grupos de cuatro equipos. Clasificarán a los dieciseisavos de final los dos primeros lugares de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Las selecciones que lleguen a la final deberán disputar ocho partidos, uno más en comparación con los siete de la cita mundialista anterior.

¿Cuándo se sortea la Copa del Mundo?

El sorteo de la fase de grupos se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D. C.

Distribución de partidos

Cada país anfitrión tendrá asegurados tres partidos en la fase de grupos. Las ciudades de Toronto, Ciudad de México y Los Ángeles recibirán los debuts de sus respectivas selecciones nacionales. Además, Guadalajara, Vancouver y Seattle también albergarán partidos de estas selecciones.

El partido por el tercer lugar será en Miami. Las semifinales se jugarán en Dallas y Atlanta.

El calendario está diseñado para que los equipos tengan tres días de descanso antes de 103 de los 104 partidos del torneo. Los encuentros se concentran en las regiones este, centro y oeste, con el objetivo de reducir los desplazamientos de los equipos y de los aficionados.

Calendario Mundial 2026 (FIFA /FIFA)

Detalles de la fase de grupos

El primer día del torneo incluirá dos partidos: el inaugural en Ciudad de México y otro en Guadalajara.

del torneo incluirá dos partidos: el inaugural en Ciudad de México y otro en Guadalajara. En la segunda jornada , jugarán las selecciones de Canadá y Estados Unidos.

, jugarán las selecciones de Canadá y Estados Unidos. Las últimas cuatro jornadas de la fase de grupos tendrán seis partidos cada una, con partidos de un mismo grupo programados de forma simultánea.

de la fase de grupos tendrán seis partidos cada una, con partidos de un mismo grupo programados de forma simultánea. El resto de las jornadas contarán con cuatro partidos diarios, distribuidos en diferentes horarios.

Mundial 2026: ver todas las fechas

Partido inaugural: 11 de junio de 2026

11 de junio de 2026 Fin: 19 de julio de 2026

19 de julio de 2026 Primera ronda: del 11 al 17 de junio

del 11 al 17 de junio Segunda ronda: del 18 al 23 de junio

del 18 al 23 de junio Tercera ronda: del 24 al 27 de junio

del 24 al 27 de junio Dieciseisavos de final: del 28 de junio al 3 de julio

del 28 de junio al 3 de julio Octavos de final: del 4 al 7 de julio

del 4 al 7 de julio Cuartos de final: del 9 al 11 de julio

del 9 al 11 de julio Semifinales: 14 y 15 de julio

14 y 15 de julio Desempate por el tercer puesto: 18 de julio

Reloj cuenta regresiva Mundial 2026 (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.