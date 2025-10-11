Puro Deporte

Panamá está de vuelta: Así marcha la tabla de posiciones en grupo A de eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026

Panamá dio un golpe importante en el camino al Mundial 2026 al imponerse ante El Salvador en el Estadio Cuscatlán

Por Fanny Tayver Marín
El partido entre El Salvador y Panamá fue de dientes apretados, pero ganaron los canaleros.
El partido entre El Salvador y Panamá fue de dientes apretados, pero ganaron los canaleros. (X de Fepafut/X de Fepafut)







Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

