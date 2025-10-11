Panamá está de vuelta: Así marcha la tabla de posiciones en grupo A de eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026

El partido entre El Salvador y Panamá fue de dientes apretados, pero ganaron los canaleros.

Panamá sacó un triunfo vital en el Estadio Cuscatlán al derrotar 0-1 a El Salvador. Con esto, los canaleros toman un nuevo aire en el grupo A, luego de que no arrancaron bien la ronda final de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

El gol de la victoria de Panamá fue de José Fajardo, tras un pase de Amir Murillo.

LEA MÁS: Selección de Costa Rica: Así queda la tabla de posiciones de la eliminatoria mundialista (ojo con Haití)

Antes de esto y siempre en el grupo A de la eliminatoria de Concacaf, Guatemala sufrió un trago amargo en Paramaribo.

Los chapines ahí no pudieron hacer nada al ver cómo la victoria se les escurrió como agua entre los dedos, cuando Surinam empató en el último minuto (1-1), en el Estadio Dr. Ir. Franklin Essed.

LEA MÁS: El Caribe irá al Mundial 2026: Así va la tabla de posiciones en grupo B de la eliminatoria de Concacaf

Darwin Lom, exjugador de Cartaginés, abrió el marcador para Guatemala en el minuto 75, apenas un minuto después de ingresar al campo, con una volea de derecha desde el centro del área.

Pero Virgil Misidjan firmó el empate para Surinam en el minuto 90′+4 con un remate de primera intención de derecha al rincón inferior derecho.

LEA MÁS: Fedefútbol reporta salida de dos futbolistas de la concentración de la Selección de Costa Rica

Ojo al grupo A en la eliminatoria de Concacaf

Así se encuentra la tabla de posiciones en el grupo A de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf después de tres fechas. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Después de tres partidos disputados, Surinam y Panamá tienen cinco puntos; El Salvador registra tres unidades y Guatemala posee dos puntos.

Próximos partidos en el grupo A de la eliminatoria de Concacaf

El martes 14 de octubre podría aclararse más el panorama, o complicarse, porque Surinam visitará a Panamá (7 p. m.) y El Salvador recibirá a Guatemala (8 p. m.).