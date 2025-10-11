Repechaje al Mundial 2026: Ya hay dos países clasificados y Centroamérica y el Caribe tendrán participación

Miguel Terceros, de Bolivia, ya clasificado al repechaje. El jamaiquino Bobby De Cordova-Reid también podría estar como representante de Centroamérica y el Caribe.

El repechaje intercontinental dará los dos últimos boletos al próximo Mundial de fútbol 2026 y aficionados de todo el planeta están pendientes de cuáles serán las selecciones participantes, incluyendo por supuesto a Centroamérica y el Caribe.

Para la Copa del Mundo más numerosa de la historia, con 48 clasificados, la FIFA decidió innovar también en la repesca. En lugar de las tradicionales series entre dos países, se realizará un mini torneo con seis selecciones divididas en dos llaves.

De acuerdo con el formato establecido, los dos peor ubicados en el ranking de cada una de las llaves jugarán entre ellos a partido único; el ganador se enfrentará al mejor ubicado -también a un solo juego- y de ahí saldrán los clasificados al Mundial.

Todo esto se realizará entre el 23 y el 31 marzo del año próximo. Aunque oficialmente no hay ningún anuncio sobre la sede, medios de prensa internacionales señalaron que la intención de FIFA es jugar todos los partidos en México, uno de los países anfitriones.

Específicamente, sería en las ciudades de Guadalajara (estadio Akron para 50.000 personas) y Monterrey (estadio BBVA, con 53.000 asientos).

Cinco de las seis confederaciones tendrán presencia en este repechaje. Solo queda por fuera Europa, pues se considera que con sus 16 clasificados (un tercio del total de 48) ya tendrá suficiente representación en el Mundial de Norteamérica.

Hasta el momento hay dos clasificados a la repesca: Nueva Caledonia por Oceanía y Bolivia por Sudamérica.

Nueva Caledonia lleva haciendo fila desde marzo de este año, cuando terminó en el segundo lugar de la eliminatoria oceánica. Nueva Zelanda ocupó el primer lugar y se clasificó de manera directa.

Por su parte, los bolivianos terminaron en el sétimo lugar de la Conmebol en setiembre pasado, tras vencer al Brasil de Carlo Ancelotti para superar a Venezuela en la tabla.

El gran problema para Bolivia es que en el repechaje no podrá contar con uno de sus “mejores jugadores”: los 4.100 metros sobre el nivel del mar del la ciudad de El Alto, donde disputó la mayoría de sus partidos como local en medio del sufrimiento de los rivales por la falta de oxígeno.

Para mostrar lo que representa el factor casa de los bolivianos, basta con repasar su desempeño en la pasada eliminatoria: de visita perdió 8 de 9 partidos, un desastre total, pero en casa ganó 5 y solo perdió en 2 ocasiones.

La Selección de Nueva Caledonia, aquí tras perder la final del torneo clasificatorio de Oceanía ante Nueva Zelanda, en marzo pasado. Ese segundo lugar les dio boleto al repechaje. (DAVID ROWLAND/AFP)

Guadalajara, con 1.500 metros, y Monterrey (540 metros) están muy lejos de esas condiciones de altura, lo cual obligará a los del altiplano a sacar su mejor versión sin la ayuda de las montañas.

Así que llega el momento oportuno de darle un vistazo al panorama para los siguientes cupos pendientes en el repechaje del Mundial 2026.

Concacaf

Como se sabe, la ronda final de la eliminatoria se dividió en tres cuadrangulares; cada uno de los primeros lugares tendrá boleto directo, mientras que los dos mejores segundos irán a la repesca.

En este momento, cuando se han disputado tres de seis fechas, el Caribe domina con Surinam, Curazao y Haití en las primeras posiciones.

De momento, Panamá está pegadito a los surinameses (5 puntos ambos, solo los separa un gol más a favor de los sudamericanos); los otros dos segundos lugares son Jamaica (6 puntos) y Honduras (5).

Con ese panorama, los campos de repechaje serían para Jamaica y Honduras.

Sin embargo, falta mucho camino y la Selección de Costa Rica podría dar un gran salto el próximo lunes si derrota a Nicaragua, con el objetivo no de llegar al repechaje, sino de clasificar directamente.

El próximo mes, la Tricolor visitará a Haití en Curazao (13 de noviembre) y luego recibirá a Honduras (18 de noviembre).

África

En este continente se juegan nueve grupos, con boleto directo al Mundial para cada uno de los primeros lugares.

Los mejores cuatro segundos disputarán dos series eliminatorias hasta que sobreviva uno solo, que será el representante en la repesca.

Cuando solo falta una jornada (que se realizará a partir de este domingo), así marchan cada una de las zonas.

Grupo A: Ya clasificó Egipto y Burkina Faso (18 puntos) tiene asegurado el segundo puesto.

Grupo B: Senegal (21 puntos) y República Democrática del Congo (19) se disputarán los dos primeros lugares.

Grupo C: Benín es primero con 17 puntos, seguido de Sudáfrica (15) y Nigeria (14). De ahí saldrán el clasificado directo y el aspirante al repechaje.

Grupo D: Cabo Verde tiene 20 puntos y Camerún 18; Libia es tercero con 15 y todavía aspira al segundo puesto.

Grupo E: Marruecos ya clasificó; Níger (12 puntos) y Tanzania (10) se disputan el segundo puesto, pero su puntaje es tan bajo que no podrán avanzar como alguno de los mejores segundos.

Grupo F: Costa de Marfil (23 puntos) y Gabón (22 puntos) se juegan todo en la última fecha.

Grupo G: Argelia ya amarró boleto; el segundo puesto está entre Uganda (18 puntos) y Mozambique (15).

Grupo H: Túnez tiene lugar seguro en el Mundial; Namibia (15 puntos) y Liberia (14) podrían optar por el repechaje, aunque tienen puntajes muy bajos.

Grupo I: Ghana tiene 22 puntos y ya casi está en el Mundial, pues cuenta con un gol diferencia de +16. Madagascar es segundo con 19 puntos y +8, así que solo una tragedia griega separaría a Ghana del boleto directo.

Asia

En estos días se juega la cuarta ronda de la eliminatoria, que consiste en dos triangulares.

Los dos primeros puestos van al Mundial de manera directa y los dos segundos van al repechaje.

Grupo A: Ya se jugaron los primeros partidos; Emiratos Árabes tiene tres puntos, seguido de Catar y Omán con uno cada uno.

Grupo B: Arabia Saudita le ganó a Indonesia el único encuentro que se disputó hasta ahora; el otro participante es Irak.

Los países que se clasifiquen vía repechaje tendrán muy poca oportunidad de foguearse, pues el Mundial les quedará a la vuelta de la esquina. Eso sí, cualquier forma de obtener el boleto es mucho mejor a la opción de quedarse fuera de la gran fiesta.

Concacaf tendrá la ventaja de que su viaje es mucho más corto y no hay jet lag. Cuando se trata de un Mundial, cualquier detalle cuenta.