‘Cuscatlanazo’ grita ‘Chepe Bomba’ por la victoria de Panamá y se acuerda de Costa Rica

El periodista panameño José Miguel Domínguez, conocido como “Chepe Bomba”, festejó en grande la victoria 0-1 de su selección en la visita a El Salvador.

Chepe Bomba asistió al Estadio Cuscatlán, en San Salvador, y desde ahí afirmó que lograron el “cuscatlanazo”.

“Yo se los dije a ustedes, punto y pelota, mentira no es. Yo se los dije, íbamos a hacer el cuscatlanazo y lo hicimos. Se los dije, se los dije, se los dije”, insistió Domínguez desde una gradería del estadio, mientras al fondo se escuchaban los cánticos de los seguidores, quienes entonaban el “oe, oe, oe, Panamá, Panamá”.

En su euforia por la victoria, “Chepe Bomba” lanzó un dardo a Costa Rica y hasta a Honduras tras el triunfo canalero, al asegurar que en ambos países “no hay nadie contento con el triunfo de los panameños”.

“Costa Rica y Honduras, lamentablemente, lloran porque Panamá ganó en el mítico Cuscatlán. No me cuenten sus problemas. Punto y pelota, mentira no es”, dijo el comunicador canalero.

El partido se definió con un tanto de José Fajardo, que dejó su buena dosis de polémica por una posible posición adelantada; no obstante, se dio por válido, y los panameños se ilusionan con clasificar a la Copa del Mundo. Panamá está igualada con Surinam en el primer puesto, aunque los centroamericanos ocupan la segunda posición por tener un gol menos.