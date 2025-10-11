Puro Deporte

‘Cuscatlanazo’ grita ‘Chepe Bomba’ por la victoria de Panamá y se acuerda de Costa Rica

El comunicador panameño aseguró que en el país nadie se alegra por el triunfo de su selección

Por Milton Montenegro

El periodista panameño José Miguel Domínguez, conocido como “Chepe Bomba”, festejó en grande la victoria 0-1 de su selección en la visita a El Salvador.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

