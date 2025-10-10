Puro Deporte

Selección de Costa Rica conoce nombre del árbitro que pitará partido contra Nicaragua

El hombre que impartirá justicia entre la Selección de Costa Rica y Nicaragua tiene bastante experiencia

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Costa Rica vs. Trinidad y Tobago
El partido entre la Selección de Costa Rica y Nicaragua será el lunes 13 de octubre, a las 8:06 p. m., en el Estadio Nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección NacionalSelección de Costa RicaCosta Rica vs NicaraguaEliminatoria mundialistaMundial 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.