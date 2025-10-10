Selección de Costa Rica conoce nombre del árbitro que pitará partido contra Nicaragua

El partido entre la Selección de Costa Rica y Nicaragua será el lunes 13 de octubre, a las 8:06 p. m., en el Estadio Nacional.

La Selección de Costa Rica mantiene intacto su sueño de ir a la Copa del Mundo y el lunes 13 de octubre afrontará el partido contra Nicaragua que se torna crucial en esta eliminatoria mundialista.

Mientras que las entradas siguen vendiéndose a buen ritmo, la FIFA confirmó los árbitros designados para el partido que sigue en la agenda de la Tricolor.

El encargado de pitar será el salvadoreño Ismael Cornejo, de 37 años, acompañado por sus compatriotas Juan Francisco Zumba y Geovany García.

El cuarto árbitro será José Torres, de Puerto Rico, y a cargo del VAR estarán Luis Enrique Santander y Lizzet Amairany García, ambos mexicanos.

“El salvadoreño Ismael Cornejo ya tiene experiencia en partidos de Clasificación al Mundial Concacaf, Copa Oro, Concacaf Champions Cup, Leagues Cup, entre otros. También fue el encargado de pitar la final de la Copa Centroamericana Concacaf entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Real Estelí FC (2-1)”, reseñó la Federación Costarricense de Fútbol.

En Honduras, el pasado jueves 9 de octubre, Walter López de Guatemala fue el encargado de impartir justicia. Fue riguroso con las tarjetas amarillas a los ticos y en el segundo tiempo dejó pasar una posible falta conta Alonso Martínez en el área, pese a que hubo un evidente contacto.

Ismael Cornejo pitá la última final de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Rafael Pacheco Granados)

La Selección de Costa Rica depende de sí misma para ir al Mundial, pero tiene que ganar y la afición sabe muy bien el papel que juega desde las gradas.

Con 5 puntos, Haití tiene cinco puntos al igual que Honduras, en la última ronda de la eliminatoria de Concacaf; Costa Rica registra tres unidades y Nicaragua suma un punto.

La Fedefútbol reportó este viernes que se han vendido más de 21.000 boletos. En este momento, las zonas con más entradas disponibles son sol norte y sol sur, y algunas en sombra y platea. Las entradas se pueden adquirir en specialticket.net.