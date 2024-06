Keylor Navas no comparte lo que muchos piensan de Alajuelense y el ADN

¿Existe eso del ADN? Esa fue una de las últimas preguntas que Yashin Quesada le formuló a Keylor Navas en la entrevista exclusiva que el guardameta le concedió al comunicador y que el director de Encuentro Deportivo difundió en sus diferentes plataformas.

La presencia de tantas figuras en Liga Deportiva Alajuelense con pasado en el Deportivo Saprissa popularizó ese término y abrió un claro y constante debate alrededor de los dos equipos con las aficiones más numerosas del país.

Si se ve desde el punto de vista estrictamente científico, costaría encontrar relación entre el fútbol y la molécula fundamental que contiene las instrucciones genéticas necesarias para el desarrollo, funcionamiento, crecimiento y reproducción de todos los organismos vivos y algunos virus.

Sin embargo, si se habla del ácido desoxirribonucleico (ADN) en el argot del fútbol, se transforma en una metáfora que se utiliza para describir la identidad, filosofía y estilo de juego característicos de un equipo o una institución futbolística.

A inicios de año, Joel Campbell atizó la hoguera con lo que dijo al responder una consulta sobre las constantes críticas alrededor de Alajuelense por la falta de identidad rojinegra en el equipo.

“Lo digo con respeto y sinceridad, el ADN en el fútbol no existe, lo que existe es el compromiso. Creo que los jugadores están comprometidos con el equipo y los resultados van a llegar. Si usted pregunta a los jugadores del City, ninguno ha jugado en las ligas menores del City, lo que existe es el compromiso con la institución y con el grupo, eso es lo que los lleva a alcanzar los objetivos”, aseguró Joel Campbell en ese momento.

Esas palabras de Joel Campbell no calaron para nada bien en el saprissismo, que defiende a capa y espada el poder de su ADN.

Inclusive, Vladimir Quesada lo mencionó cada vez que pudo, como en Puntarenas, donde señaló: “El ADN del Saprissa existe, aunque otros lo quieran minimizar y decir que eso no existe”.

Mientras que Alexandre Guimaraes expresó el pasado 12 de marzo cuando se presentó como nuevo técnico de Alajuelense: “Yo no voy a negar cuál es mi pasado y sobre ese pasado construí una carrera donde tuve la felicidad de ganar en muchos lugares y clubes diferentes. Hoy tengo un presente y es la Liga. El ADN es ganar, a eso hemos venido y por eso escogimos venir, porque hay dos necesidades que se buscan y quieren. Lo otro es bola en la cancha a jugar y ya está”.

Keylor Navas tiene muy claro el contexto y el constante debate entre morados y rojinegros. A la hora de emitir su respuesta, primero dijo: “Yo no voy a entrar en polémicas de ADN, porque no me gusta”.

Luego habló con claridad del tema y fue tan sincero que inclusive contradijo la percepción de propios y extraños, sobre uno de los principales señalamientos que se le hacen a Alajuelense.

“Para mí, el que usted haya crecido en un equipo de toda la vida, no quiere decir que si usted se pone la camiseta de ese equipo, lo va a hacer mejor que otro. La gente malinterpreta un poco lo que es el ADN. He escuchado por ahí que a la Liga le va mal; o mal no le va, pero le falta todavía ganar los campeonatos, porque hay jugadores que no tienen ese sentir Alajuelense y yo no lo comparto”, afirmó Keylor Navas.

Seguidamente, el guardameta explicó que, en realidad, un jugador que a lo mejor no se crió ahí puede hacer las cosas mejor que otros.

Después de dejar ver que en lo particular no comparte las críticas contra la Liga por la falta de ADN, procedió a hablar de lo que pasa en Saprissa y en el Real Madrid.

“Lo que sí es verdad es que en el Real Madrid muchos llegan, no están ahí, pero cuando se ponen la camiseta hay un sentimiento diferente de compromiso con la camisa. Saprissa es un equipo que cuando usted llega lo educan, lo hacen sentir que hay que ganar y lo demás no vale para nada.

”Eso es algo muy importante, hace creer. La afición, la sensación que usted siente es que faltan cinco minutos y la gente cree que usted puede hacer un gol y remontar. Hay otros equipos en los que eso no pasa. Entonces, si a eso le quieren llamar ADN, o el nombre que quieran, yo creo que en el Saprissa y en el Real Madrid ese tipo de cosas pasan”, subrayó Keylor Navas.