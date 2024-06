Keylor Navas elogia a Gustavo Alfaro y resalta a Vladimir Quesada con Saprissa

La entrevista que Keylor Navas concedió a Yashin Quesada, director del programa Encuentro Deportivo, abordó diversos temas. Navas habló sobre la denuncia en su contra, su pasado con el Real Madrid, su futuro, la Selección Nacional e incluso mencionó al Deportivo Saprissa.

Sobre la Tricolor, a la cual renunció hace tres semanas, Keylor expresó su deseo de que le vaya bien. Comentó que el equipo nacional es una fuente de alegría para el país y provoca celebraciones y disfrute entre la gente.

“Ojalá sea un futuro muy provechoso, porque el equipo tiene un entrenador muy bueno”, dijo Navas, quien profundizó en sus comentarios sobre Gustavo Alfaro, el seleccionador nacional.

“Es un caballero y cuando las personas son así, les va a ir bien siempre. Lo poco que pude trabajar con él a nivel de técnico, es que tiene un conocimiento muy grande, posee mucha experiencia y para mí algo que es muy importante, tiene un buen manejo de grupo”, expresó Navas, quien también destacó el trato de Alfaro con los jugadores.

“Sabe entender al futbolista y creo que en el fútbol de hoy día, eso es más importante que saber de táctica. No estoy diciendo que él no sepa, sabe mucho, pero tiene eso que sabe tratar al jugador, sabe cómo tratarlo y respetarlo. No quiere decir que él va a hacer lo que el jugador diga, pero en una relación se necesita que las dos partes se entiendan y cuando un técnico no tiene ese entendimiento es complicado”, añadió Navas.

Sobre los futbolistas, Keylor Navas opinó que la Selección tiene jóvenes con buen nivel, pero estos dos años van a marcar mucho según donde jueguen. Si van a estar en ligas importantes o en otras no tan importantes.

“Un entrenador no puede hacer magia teniendo a los jugadores poco tiempo, tienen que venir con un nivel bastante alto y el entrenador saber acoplarlos y sacar lo mejor de cada uno”, manifestó Keylor.

El portero también se refirió al tetracampeonato de Saprissa, club donde dio sus primeros pasos como profesional. Resaltó el trabajo de Vladimir Quesada, técnico de los morados, al cual calificó de extraordinario y destacó que tiene un gran manejo de grupo.

“Es lindo cuando los equipos de uno ganan, es bonito. Si están ganando es porque están haciendo las cosas mejor que los otros, eso está clarísimo y siempre que se gana, hay cosas detrás. Hay una persona que, no es porque sea su hermano (le dijo a Yashin), que tiene valores y cosas importantes. Como entrenador se ha preparado bastante bien, que la verdad sabe manejar un grupo, sabe entender a los futbolistas y no hay casualidades en la vida, si no me equivoco, llegó como interino y sigue estando ahí”, comentó Keylor.

Navas añadió que habrá gente que le guste la labor de Vladimir y a otros no, pero los resultados lo avalan y para él, hace un trabajo excepcional.

“Usted le pregunta a los futbolistas por su entrenador y todos hablan muy bien de él. Eso es importante y no es algo que se tenga para pasar por encima fácilmente”, concluyó.