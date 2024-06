Keylor Navas habla de la denuncia en su contra y su futuro como futbolista

Keylor Navas habló sobre la denuncia que hizo un exempleado suyo, quien lo acusó de trabajar sin garantías, no estar en la Seguridad Social y vivir en un sótano húmedo y sin ventanas, que le proporcionó Navas en su casa en Francia.

Navas dejó claro que no ha sido notificado de nada y que no ha recibido una denuncia formal. El arquero añadió que su familia es la que más sufre con el tema.

“Es una situación complicada, como familia estamos bastante afectados por las cosas que se han dicho, que son falsas, y mis abogados están trabajando en todo para que esto se aclare”, le dijo Keylor Navas al periodista Yashin Quesada, director del programa Encuentro Deportivo.

Navas añadió que tiene la conciencia tranquila y que las cosas van a salir adelante. Para él, se debe esperar a que el tiempo pase y poco a poco se resolverá el inconveniente.

“La familia no está bien, es normal, son muchas cosas que son difíciles de digerir cuando uno sabe que no son verdad. Estamos tranquilos. Dios siempre va por delante y nos va a ayudar a que todo esté bien”, manifestó Navas.

Keylor Navas terminó su contrato con el PSG de Francia y resaltó que aún desconoce dónde va a jugar. Sabe que es su último contrato, pero destacó que desea seguir en Europa.

“No tengo nada decidido, mucha gente inventa muchas cosas o, al parecer, saben cosas hasta antes que yo. La realidad es que en este momento no tengo nada firmado con nadie; si lo tuviera, no tendría ningún problema en decirlo. Si ya supiera a dónde voy, lo diría”, indicó Navas.

Keylor Navas terminó contrato con el Paris Saint-Germain y analiza opciones, el arquero dijo que desea seguir jugando en Europa. (FRANCK FIFE/AFP)

Keylor agregó que va a esperar un poco de tiempo, ver exactamente cuáles opciones reales tiene. Además, debe analizar las condiciones, tanto de países como para su familia y para él.

“Estoy abierto a todo, en realidad, no tengo ningún problema con ningún país para ir a jugar, pero sí quiero pensarlo bien, tomar una decisión con la que me sienta bien y que sea lo que quiero en ese momento, como lo he hecho siempre. Hay de todo, ahorita mismo soy un jugador libre, todos los países son opciones reales, puedo llegar a cualquier lugar. No quiero estar en un lugar solo por estar, quiero estar bien físicamente, cuidarme lo mejor físicamente para estar bien y ver que nos repara el futuro. La MLS me gusta, pero si pudiera quedarme del otro lado, (Europa) para mí es prioridad”, comentó el guardameta.