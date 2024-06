Liga Deportiva Alajuelense continúa en un proceso de transformación y Johan Venegas dejó de ser futbolista del club. A él le restaban seis meses de contrato con los rojinegros, pero después de negociar el finiquito y llegar a un acuerdo, una vez más el jugador y el León separaron sus caminos. Esta vez, de manera definitiva.

Alexandre Guimaraes no lo tenía contemplado para la versión de Alajuelense que esboza en su mente. Al conocer esto, tanto la gerencia deportiva como la misma Junta Directiva analizaron el caso y llegaron a la conclusión de que no debía continuar en el equipo.

Eso iba de la mano con la percepción de que el ciclo del jugador en las filas rojinegras se había acabado quizás desde hace tiempo, pero fue hasta ahora cuando todos cayeron en cuenta de ello.

Johan Venegas se va de Alajuelense con una insatisfacción, porque si bien es cierto que fue parte del equipo que en el segundo semestre del año pasado ganó el Torneo de Copa y la Copa Centroamericana de Concacaf, no logró uno de los propósitos principales por los que de manera sorpresiva volvió a la Liga.

Él quería ser campeón nacional con los rojinegros, y eso es algo que no consiguió. En cancha, él se encargó de borrar los rencores del pasado, o al menos hacer alguna tregua con una parte de la afición liguista que no olvidaba aquel momento en el que, después de una etapa como legionario, regresó al fútbol nacional.

Aquel día que llegó a entrenarse al Centro de Alto Rendimiento (CAR) para mantener su condición física y parecía que volvería a la Liga, pero después de eso, fue presentado como futbolista de Saprissa.

Con los morados fue determinante y ahí también cumplió un ciclo. Alajuelense sorprendió al ficharlo de nuevo en diciembre de 2020. Desde entonces, siempre fue un jugador que dividió opiniones.

Desde la grada era claro que unos liguistas lo querían y otros no, pero la relación se vio muy desgastada desde hace un año, cuando falló una opción clara en Tibás.

Alajuelense llegó soñando con la copa al Estadio Ricardo Saprissa, pero fracasó en el intento. La ilusión rojinegra la alimentaba esa ventaja de 1 a 0, con aquel gol de Carlos Mora que surgió luego de una jugada y asistencia de Johan Venegas.

Tres días después, corría el minuto 16 del partido definitivo en Tibás y hubo una jugada en la que Johan Venegas se puso el traje de villano.

“Sé que gran parte de la afición se me vino encima por esa jugada y obviamente tienen derecho a exigir, a ser el blanco de las críticas y está bien, yo no rehuyo a eso. Sé lo que represento, sé la capacidad de jugador que soy, sé la calidad que tengo, por algo he sido tan consistente en las estadísticas durante tantos años”, mencionó Johan Venegas la primera vez que habló sobre ese momento.

Con él siempre fue así, unas veces querido y otras odiado. Esa acción que pudo significar mucho, despertó un mar de críticas y muchos fanáticos rojinegros lo querían fuera.

“Yo soy uno de los que más quiere volver a levantar un título con Alajuelense (...). Esto conmigo se va a acabar hasta que meta el gol del título en la final”, aseguró entonces.

Sin embargo, eso no pasó y, al tener un espíritu competitivo, es claro que le quedó ese sinsabor de no lograr en la Liga lo que tanto quería. Además, en los últimos tiempos, se vio afectado por las lesiones.

Una de ellas fue complicada, tanto que él mismo confesó en una entrevista con La Nación que le afectó su salud mental.

Los movimientos en el club iniciaron con la decisión de no renovar los contratos de Yael López, Alejandro Duarte y Michael Barrantes. También estaba pendiente el caso del paraguayo Fernando Lesme.

Justo el día en el que le comunicaron que no estaba en los planes del equipo, el guaraní publicó un mensaje en su cuenta de Instagram despidiéndose de su ‘Liga querida’, pero minutos después lo borró. La razón es que Alajuelense aún debía resolver el finiquito de su préstamo con Celaya y Grecia, que son los dueños de la ficha del jugador.

Después de eso, Alajuelense informó que contrató al español de 34 años Iago Falque y al colombiano de 28 años Larry Angulo. Ambos fueron dirigidos por Alexandre Guimaraes en su último paso por el América de Cali.

Los dos llegaron al club por recomendación y petición expresa del propio director técnico.

Además, la Liga fichó al lateral derecho Fernando Piñar, de 22 años, quien tuvo una destacada actuación en la última temporada con el Municipal Liberia.