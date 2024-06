José Cabezas, de Transparencia Rojinegra: ‘Hasta periodistas saprissistas dicen que esto es una campaña de rescate’

Liga Deportiva Alajuelense tendrá elecciones y en Transparencia Rojinegra están convencidos de que el sábado 8 de junio contarán con el respaldo de esos asociados que quieren un cambio, y que votarán por Daniel Salazar para asumir la vicepresidencia del club, acompañado de quienes integran su papeleta.

Uno de ellos es José Cabezas, quien se postuló para el cargo de secretario. Él fue el integrante de este movimiento que conversó largo y tendido con La Nación, en este ejercicio de presentar los planes de los tres bandos que sostendrán un pulso democrático en las urnas del León.

“Nosotros respondemos ya al hastío y la frustración que tiene la afición de la Liga, y esperamos que la asamblea del sábado sea un reflejo sincero y franco de ese hastío, de esa frustración, de esa sensación de fracaso. De esas repetidas frustraciones que tenemos en el campo deportivo. Podemos suponer que, desde el punto de vista financiero, estamos estables, aunque hay que revisar bien las finanzas”, expresó José Cabezas.

- ¿Quiénes integran la papeleta?

- Daniel Salazar Aquevedo va como vicepresidente primero. Es un muchacho joven de 36 años, abogado corporativo con muchísima experiencia. Es un muchacho muy serio, con mucho futuro y que creemos está precisamente ligado al cambio. Como secretario, este servidor, que aporta 28 o 30 años de experiencia en la Liga Deportiva Alajuelense.

”Soy amigo y compañero que vivió las glorias junto con Rafael Solís en el último tetracampeonato que tuvo la Liga, y muy cercano a Rafael, no solo en la estrategia de dirección de él, sino en comunicación. Estuve ligado a varias juntas directivas, especialmente las que han sido exitosas.

”Varias veces fui coordinador de comunicación, desde 1998 con Mario Chacón y Rafael Solís, director de comunicación, coordinador de relaciones públicas y hasta 2021-2022, cuando fui director de comunicación.

”Como protesorero, Carlos Salas León, quien tiene dos maestrías y un doctorado en finanzas. Fue gerente general de la institución y jugador de la misma. Es una persona con un conocimiento financiero enorme, que va a venir, inclusive, a fortalecer esa área de finanzas.

”La primera vocal es Sandra Rodríguez Zúñiga, una ingeniera química y una profesional con mucha experiencia. En su juventud, fue madrina del primer equipo de Alajuelense. Actualmente es docente en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.

”Guillermo Cornejo Gutiérrez es el tercer vocal, es un muchacho preparado, administrador de empresas, ingeniero industrial, experto en big data y en gerencia de proyectos”.

- ¿Cuál es el propósito de esta papeleta?

- Creemos que, en materia deportiva, en las ligas menores ha habido los mismos éxitos deportivos que Alajuela ha tenido a través de sus más de 100 años: no mucho más, no mucho menos, siempre. Creo que no ha habido ningún cambio notable. Hemos ganado y hemos perdido, igual que en los últimos 100 años en ligas menores.

”El equipo se desplomó como un piano. No estamos solo a diez campeonatos de Saprissa, lo cual es inusitado e inesperado para nosotros, sino que en porcentaje de afición nacional también hemos caído más de diez puntos por debajo de Saprissa, cuando veníamos uno delante y otro atrás, intercambiando la punta en cuanto a afición.

”Tanta frustración ha significado que, en los últimos años, también tengamos la vergüenza de que estamos de caída en el porcentaje de afición nacional. En 2005, teníamos más torneos ganados que Saprissa; en 2014, nos pasaron y, en 2024, nos han superado con diez campeonatos más.

”Heredia, que estaba distanciado, está a tan solo un campeonato de igualarnos, y esto ha generado una gran preocupación en la afición de Alajuela, que exige un cambio en el modelo que se ha venido aplicando.

”En otros campos, tal vez no ha sido tan frustrante como en el deportivo, pero Alajuelense no nació para hacer dinero, nació para ser campeón, y nosotros habíamos mantenido finanzas estables. La Liga nunca ha quebrado, nunca ha tenido que venderse.

”Veníamos con un modelo muy exitoso, y un grupo de personas de buenas intenciones, pero extraviadas en lo que significa la administración de una asociación deportiva, lo han perdido. Creemos que, si no lo rescatamos ya, en uno, dos o tres años vamos a terminar en una situación más vergonzosa todavía”.

- ¿En este tiempo intentaron acercarse a Joseph Joseph y que para esta elección de vicepresidente y otros cargos se diera algún consenso, con algún campo que se le concediera a Transparencia Rojinegra?

- Varios de nosotros nos acercamos. Inclusive el viernes pasado yo tuve una reunión con él personal, dentro de un aprecio personal que le tengo, porque le tengo una gran admiración y eso quiero que quede claro. Fuimos a hablar con él. Primero fui yo y después fueron otros compañeros. El viernes fui yo; el sábado y el domingo otros.

”Se le explicó que no llegamos a competir, ni a balear violentamente ningún modelo, que queríamos aportar, que era un refrescamiento de ideas, que tal vez las personas que están actualmente en la Junta Directiva, serán de buenas intenciones, pero no han comido zacate manudo, no tienen historia en la Liga.

”Son personas en su gran mayoría novatas en la Liga, que ellos mismos no han estado en comisiones antes, como era tradicional. Ahí uno iba conociendo a la institución y el corazón de uno se permeaba de liguismo. Después de eso, aspiramos a un puesto en la Junta Directiva, cuando no éramos liguistas de nombre, sino de corazón, porque habíamos estado ahí inmersos.

”Eso es lo que hay ahora en la Junta Directiva y le ofrecimos a don Joseph incluir personas que hubiéramos nacido en la Liga, que tuviéramos años de estar ahí, que comprendiéramos a la Liga, no al CAR, sino a la Liga. Personas que si bien entendiéramos que la estabilidad financiera es fundamental, y en eso estamos claros, que es fundamental, no estuviéramos obsesionados por lo mercantil.

”Es importante vender camisetas, es importante vender símbolos, pero no es lo más importante en la Liga. En Alajuelense lo más importante es la satisfacción del triunfo, ser exitosos, ser gloriosos. Le dijimos que lo respetamos, pero queremos fortalecer los campos donde él muestra debilidad, pero no aceptó ninguna propuesta nuestra.

”Dijo que después de que lo conversó, no era una posición personal, sino una posición de grupo y nos rechazaron nuestra propuesta. Entonces nos hemos visto en la obligación de ir divididos a una asamblea”.

- ¿Ustedes querían algún campo en la directiva?

- Sí, por supuesto, solamente desde la directiva podemos tener el peso para hacer mejoramientos.

- ¿Cuántos campos querían?

- Eso era de negociar.

- ¿Él no accedió a darles un puesto?

- Ofreció uno, pero uno no es suficiente. Yo ya tuve esa experiencia de ser uno. No era del grupo original de Fernando Ocampo y creo que no se me tomó en cuenta como se me pudo haber tenido en cuenta. Entonces, decidimos que uno solo no era correcto.

- La Doce ya ha tenido dos directivos, primero Sebastián Trigueros y actualmente el tesorero Jorge Corrales. Daniel Salazar es un integrante de barra que está aspirando a la vicepresidencia por Transparencia Rojinegra. ¿Cuánto puede aportar él?

- Este muchacho, Daniel, es de los jóvenes más prometedores, más educados, más cultos que yo he conocido. Es un muchacho sorprendente en su madurez intelectual, en su madurez emocional. Es una persona que creo que va a dar muchísimo.

- ¿Ustedes cuentan con el respaldo de La Doce?

- Esperamos contar no solamente con los asociados de La Doce, sino también con el respaldo de la afición nacional. La mayoría no son asociados ni asambleístas, pero claman desde la gradería por el cambio. Hemos recibido el apoyo masivo de aficionados de todo el país, y lamentablemente muchos no son asociados.

”Es interesante, en mi celular y en mi computadora tengo mensajes de periodistas que no puedo mencionar sus nombres; algunos son liguistas y otros no son liguistas, pero consideran que esto no es una elección. Hasta periodistas saprissistas dicen que esto es una campaña de rescate de una institución grande.

”Esto no solo le interesa al liguismo, sino también al saprissismo, a los heredianos, a los cartagineses... Esto es una campaña de rescate, no es una elección más. Este mensaje es muy importante. Creemos que contamos con el apoyo del 90% de la afición del país”.

- De llegar ustedes a la Junta Directiva, ¿cuál sería la primera propuesta que presentarían? ¿Cuál sería el plan de arranque?

- Son muchas, especialmente enfocadas en el tema deportivo. Nosotros creemos que el CAR es una joya y un orgullo para la Liga y para Costa Rica. Estamos muy agradecidos con don Joseph Joseph, que si bien el CAR no es nuestro, porque sigue siendo de él, lo ha puesto a total disposición de la Liga y entendemos que esa es su intención. No sabemos si el comodato que existía se prorrogó, pero confiamos en que él lo va a mantener.

”Lo que pasa es que creemos que el rol que ha tenido el CAR no es el adecuado. El CAR y la Liga deben ser como vasos comunicantes, pero no tenía ningún sentido confundirlos. Eso significó que hemos perdido la identidad del liguismo.

”El modelo de uso del CAR desde hace varios años ha provocado la desaparición de figuras icónicas de la Liga. Se trajeron varios profesionales españoles y mexicanos que, sin duda alguna, pueden conocer mucho de fútbol. Serán profesionales graduados en las mejores escuelas, pero han hecho desaparecer la identidad de Alajuelense.

”¿Por qué? Porque son extranjeros que vienen por una paga, que vienen a aplicar leyes que en Costa Rica no necesariamente funcionan. El éxito del liguismo ha sido aquel de garra, de corazón, que desde que uno nacía era liguista y los jugadores eran liguistas. Se podían incrustar otros jugadores, pero esos nuevos se contagiaban del liguismo.

”Ahora lo que ha sucedido es que vale más el dinero; los visores y gestores extranjeros perdieron y extraviaron esa identificación y lo que tenemos es un grupo de jugadores carísimos, fichajes bomba que no han representado nunca ese carisma liguista que se perdió y con eso se perdieron los éxitos.

”Esa es una de las cosas que nosotros creemos que tenemos que arreglar, explicarle a Joseph que el CAR hay que aprovecharlo mejor y que siga siendo el orgullo que es para nosotros, pero mejor aprovechado. Esa es una de las cosas”.