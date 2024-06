Judith Alfaro: ‘Somos aficionados de Alajuelense que no aspiramos a ser electos, sino a ser escuchados’

Desde que Liga Deportiva Alajuelense convocó a la asamblea general ordinaria para el 8 de junio, Judith Alfaro empezó a buscar asociados activos que quisieran un cambio urgente en el club. Así nació la primera papeleta que se recibió para esta elección de vicepresidente y otros cargos en la Junta Directiva.

“Todos somos aficionados comunes y corrientes, no tenemos negocios profundos como los últimos directivos que han estado en la Junta Directiva. Simplemente somos asociados de muchos años, que llevamos agua y sol, y queríamos que nuestras propuestas fueran escuchadas”, expresó Judith Alfaro a La Nación, quien está en la papeleta como protesorera.

Ella fue la gestora del movimiento y contra el tiempo logró encontrar a las personas para lograr su cometido.

”Somos aficionados de Alajuelense que no aspiramos a ser electos, sino a ser escuchados, ya que parecía que solo habría una papeleta en la asamblea. Antes de que eso ocurriera, quisimos formar un movimiento de personas que no estuvieran vinculadas con las administraciones pasadas ni presentes, para que se viera el interés de los aficionados de gradería”, insistió.

-¿Quiénes conforman la papeleta?

- Mariam Jiménez es una muchacha que tiene muchísimos años de ir al estadio. Probablemente, por el nombre no la identifican, pero si la ven llegando al estadio en su silla de ruedas van a saber quién es. Ella siempre ha estado en gradería popular, llevando agua y sol.

”Como secretario tenemos a William Jiménez. A él le conocen más en el estadio como ‘El enano’; por su estatura tiene ese apodo. Él es más representante y cercano a La Doce y por eso quisiera que todos los intereses de la barra también estuvieran ahí presentes.

”Algunas personas se han acercado a hablar con él sobre ese tema, y lo que más le importa es que se escuchen las ideas de la afición, que siempre están ahí, que se han dado esos viajes largos y que quiere formar parte de este movimiento para que las ideas sean aprobadas el sábado en la asamblea.

”Nidia Delgado nos acompaña como vocal 1, es una señora muy querida y muy reconocida en la gradería popular, llevando agua y sol, jalando a sus nietos para que vayan al estadio y por eso también ella forma parte de esta papeleta.

”Como vocal 3 tenemos a Joseph Vargas, otro muchacho que forma parte de gradería popular, que siempre ha estado ahí, que va con sus hermanos, con sus compañeros, con sus amigos del trabajo y los pasa llevando al estadio. Tiene años de ser socio y también está muy preocupado por la situación actual de Liga Deportiva Alajuelense y quería ser escuchado el día de la asamblea con algunas propuestas que lleva.

”Por último, estoy yo, que tengo muchísimos años de estar en la institución. Mi mamá me llevó desde que estaba en la pancita de ella. Ahí comienza mi historia con Liga Deportiva Alajuelense y, en mi caso, soy la protesorera.

”Como he tenido experiencia con finanzas, administración y otras cosas que he estudiado, quería ocupar ese puesto. Nosotros no llegamos con la idea de ganar, sino que lo que queremos es nada más llegar con nuestras propuestas el sábado”.

Judith Alfaro organizó el movimiento de los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense para presentar una papeleta. Ella se postuló para el cargo de protesorera. (Cortesía Judith Alfaro)

- ¿Y si ganan?

- Si ganamos, vamos a tener que actuar de la mejor manera posible como buenos representantes de la afición. Algo que sí nos va a identificar es que vamos a seguir sentados en el mismo lugar, o de pie, porque algunos vemos el partido de pie donde siempre hemos estado. Eso no va a cambiar y ahí estaremos, dando las mejores ideas y todo lo que tenemos ya pensado.

”Para el sábado tenemos pensadas tres o cuatro propuestas que queremos que la asamblea defina, porque la asamblea las puede votar el propio sábado para que eso no quede pendiente de proyectos, sino que se tomen las decisiones de una vez, aprovechando que está toda la asamblea”.

- ¿Puede adelantar alguna, o prefiere reservárselas?

- Prefiero reservármelas, porque ya varias personas me han consultado del movimiento Transparencia Rojinegra y en ese caso sí es mejor que estemos todos presentes al momento de conversarlas. Yo creo que mucha gente puede imaginarse por dónde va el asunto de las propuestas, porque la misma afición es la que ha realizado estas propuestas.

”Probablemente haremos eco del deseo de mucha gente que nos ha escrito en redes sociales, socios y no socios, que tienen esos intereses, que tienen sus ideas y que quieren que sean aportadas y aprobadas por la asamblea el sábado”.

- ¿Cuál es la urgencia inmediata de Alajuelense?

- La urgencia más inmediata es la calidad deportiva, porque tenemos una excelente administración. Nosotros estamos totalmente a favor de los planes que ha venido realizando don Joseph Joseph y eso es sumamente importante como parte de la unión. Nosotros no llegamos con la idea de dividir, sino que más bien deseamos aportar más ideas para mejorar la calidad a nivel deportivo.

”Probablemente pregunten: ¿quiénes de los que estamos en esta papeleta tienen experiencia en la parte deportiva? Bueno, por mi parte, soy una de las más formadas y, además, desde la experiencia como afición, con corazón y amor a la institución, los demás participantes dentro de la papeleta también tienen la capacidad”.

- Al tener en la papeleta a un integrante de La Doce, ¿cuentan con el apoyo de la barra?

- No, en realidad nosotros no contamos con el apoyo de la barra, porque incluso algunos integrantes de La Doce dicen que la papeleta de ellos es la de Transparencia Rojinegra. Lo que sí han dicho algunos representantes de ellos es que cada quien puede votar por quien guste, es decir, por la papeleta oficial, por la de Transparencia Rojinegra o por la nuestra.

”De nuestra parte, nosotros queremos escuchar lo que todos tengan para decir. Ya hemos hablado con varios, pero lo ideal e importante es que todos aportemos en pro de la Liga, no en contra ni dividiendo”.

- ¿El mensaje que usted envía es que las tres papeletas tienen un fin común que es trabajar por la Liga?

- Exactamente, y por eso es evidente la pregunta de si la barra decide apoyar a alguien. De mi parte, lo que veo es que ellos van en pro de Transparencia Rojinegra, y ya al momento de votar, si son socios activos o no, eso no lo sé.

”Mucha gente me buscó para preguntarme cómo es el proceso para ser asociados activos y yo les asistí para que pudieran inscribirse antes del lunes al mediodía, pero eso no significa que todos los que están en la barra puedan votar o que tengan derecho al voto. Eso se definirá el sábado. La barra, como grupo, sí apoya a Transparencia Rojinegra, pero no sé cuántos votos son.

”De nuestra parte, lo que deseamos es que lo que ellos quieran proponer sea escuchado. Más que ganar como papeleta, queremos que sus propuestas se vean reflejadas el sábado, para que queden definidas e implementadas para el torneo venidero”.

- ¿Ustedes no postularon a nadie para el cargo de fiscal financiero?

- No, en el caso del fiscal financiero no, tiene que tener ciertas condiciones y la persona que estábamos pensando no está disponible para ese puesto. Como esa papeleta es aparte y por esa razón, nosotros no recomendamos a nadie. Más bien consideramos que es muchísimo mejor trabajar con la persona que ya viene propuesta por la papeleta oficialista, que es la de Enrique Morúa.

- ¿Ustedes han tenido algún acercamiento con Joseph Joseph?

- De momento no, porque consideramos que ya vamos con la expectativa de no ganar, sino de ser escuchados en la asamblea, eso no era importante o relevante. Para no generar más discusiones ni aspavientos, y porque ni siquiera sabíamos si la papeleta sería aceptada, buscamos hablar con él.

”Ahora que ya se aceptó, podemos explicarle cuál es nuestra intención, que no es ganar, sino proponer cosas y ser escuchados, y que hubiese otra opción en el momento de la asamblea el sábado”.

- La papeleta de ustedes fue la primera que se presentó. ¿Qué tan representativo resulta eso para aficionados de sol y lluvia?

- Yo pensé que el movimiento Transparencia Rojinegra, al tener muchos años de existencia, ya tenía eso definido desde hacía tiempo, así que cuando vimos que fuimos los primeros, nos sorprendió. Incluso tuvimos que hacer muchas gestiones, porque conseguir asociados que cumplieran las condiciones para poder ser elegidos es difícil.

”Llegar a un acuerdo para determinar cómo puedo contribuir y qué aporto es bastante complicado para nosotros, pero es bastante importante que hayamos sido los primeros, porque parecía que teníamos experiencia en cosechar la idea.

”La afición quiere un intercambio de ideas, un aporte nuevo de propuestas para ver si logramos el hito deportivo que buscamos. Lo que falta es el título. Recordemos que el origen de la Liga está con el equipo masculino.

”No podemos ignorar que el equipo femenino es el que nos está representando y sacando la cara por la institución. Lo ideal es que el equipo masculino logre conseguir títulos, ya que es la primera responsabilidad de la asociación como tal”.