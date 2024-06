Enrique Morúa, vicepresidente de Alajuelense: ‘Si no se logra el campeonato debe haber consecuencias, es algo que ha faltado’

Una vez que la comisión electoral de Liga Deportiva Alajuelense avaló las tres papeletas presentadas para las elecciones del sábado 8 de junio en el club, para el cargo de vicepresidente y otros puestos, La Nación contactó a cada uno de los bandos.

El primero en atender a este medio fue Enrique Morúa, quien pretende reelegirse en el cargo de vicepresidente y él mismo presentó a quienes lo acompañan en la papeleta para los puestos de secretario, protesorero, vocal primero y vocal tercero.

Contó algunas cosas que no se saben, como la manera en la que Manjrekar James llegó al club, y de paso se mostró muy autocrítico. Dijo que la urgencia del equipo está en lograr el éxito deportivo.

Es de la opinión de que debe haber una mayor exigencia en el área deportiva y afirmó: “La Liga siempre tiene que ir por el título, y si no se logra el campeonato debe haber consecuencias, que creo que es algo que ha faltado”.

Enrique Morúa contó a 'La Nación' parte de los proyectos que ha desarrollado como directivo de Liga Deportiva Alajuelense y por qué aspira a reelegirse como vicepresidente. (Cortesía Enrique Morúa)

Además, Enrique Morúa expresó sentirse muy feliz de haber presentado la papeleta y de vivir esta fiesta democrática que Alajuelense tendrá como asociación.

“Son pocas instituciones en el mundo las que pueden elegir a sus dirigentes, y creo que debemos sentirnos orgullosos de esta cantidad de papeletas que se están presentando, que nos hace más fuertes como asociación”, afirmó el aspirante a reelegirse como vicepresidente de Alajuelense.

- ¿Quiénes conforman la papeleta?

- Presento mi nombre con cuatro personas más. Tenemos a Tara Key como primera vocal, que es una administradora de negocios. Ella es miembro de la comisión de la mujer, de la comisión de la niñez y de la comisión del aficionado. Es una socia liguista que trasciende fronteras, que vive en Estados Unidos y ha sido un ejemplo del liguismo en estas comisiones. Ahora la idea es que venga a ayudarnos en esta parte, sobre todo en la relación con la afición.

”Después tenemos a Ricardo Prada, como tercer vocal, que es otra persona nueva que ingresa. Él es arquitecto y empresario y la idea es que nos venga a ayudar en la parte de infraestructura del club.

”De las personas que ya estaban, uno es Marco Zúñiga como protesorero, un empresario que su función en estos años que ha estado con nosotros ha sido el desarrollo de plataformas digitales. Unas quejas que había de la afición era en tiqueteras y en la parte de afiliaciones de socios. Él ha venido a modernizar toda esta estructura con una nueva tiquetera, con una plataforma en línea de afiliación de socios.

”Incluso también tiene un proyecto nuevo, es un intercambio de tiquetes en el cual el socio, a partir del próximo mes, en el caso de que no utilice su asiento, lo va a poder poner a disposición para que alguien más lo adquiera a través de una plataforma que vamos a tener en la Liga.

”También tenemos a León Weinstok como secretario, que es abogado y lleva con nosotros algún tiempo y nos ha ayudado mucho en lo que es la parte del fútbol femenino, en relación con el equipo y con los fichajes. Él nos ha ayudado mucho a mantener la hegemonía que tenemos en el fútbol femenino”.

- La percepción del aficionado es que quiere un cambio y usted forma parte de la directiva actual. A lo que entiendo, ustedes mismos no están cruzados de brazos y pretenden un cambio. ¿Cuál es la posición suya como vicepresidente actual y aspirante a la reelección?

- Parte de esta papeleta que yo estoy presentando es una mezcla de personas nuevas y personas que han estado en la institución aportando con proyectos específicos. Lo que yo pienso es que tenemos que hacer una optimización en la institución. Actualmente creo que debe haber una mayor exigencia en el área deportiva. La Liga siempre tiene que ir por el campeonato y en caso de no lograrlo tiene que haber consecuencias, que creo que es algo que ha faltado.

”Creo que el camino a seguir es tener cada vez más jugadores de la casa y personas en puestos claves de la institución que transmitan esa exigencia y sentimiento de pertenencia. Claro que hay cosas que optimizar y definitivamente hay ciertas áreas que tenemos que cambiar”.

- ¿Políticamente usted es del bando de Joseph Joseph?

- No es que yo sea de un bando o de otro. Yo llego a la Liga como miembro de la comisión de estadio. Fue una comisión que se nombró en una asamblea y yo llegué a la institución porque en su momento Rodrigo Van der Laat me invitó a formar parte de esa comisión. Ya en esa comisión presento varios proyectos, a la Junta Directiva le gustan y me invitan a ser un asesor. Posteriormente, me invitaron a ser el tesorero de la institución.

”Yo llegué inicialmente como una persona independiente. Me tocó ser tesorero con Fernando Ocampo, que estuve en dos elecciones con él y me tocó llevar a cabo toda la parte de la reestructuración financiera del club, desde establecer un software de gestión que no existía.

”Las deudas, la renegociación de nuevos contratos comerciales a mediano plazo y estar presente en la pandemia, donde hasta me tocó dejar mi empresa por unos tres meses para trabajar por el club para poder mantener las finanzas sanas.

”Cuando Joseph pasa a presidente, hace un año él me invita a ser vicepresidente del club. Ahí se me asignan dos funciones principales. La primera es establecer un departamento de scouting profesional y análisis, que es algo que le hacía mucha falta a la institución.

”Ese departamento quedó listo hace seis meses, tanto a nivel del software de scouting, como de las personas que lo integran. De hecho, desde ese departamento es que sale Manjrekar James. Fue el primer fichaje bajo ese modelo y creo que ha sido bastante exitoso.

”La segunda función que se me asigna es una aplicación para el desarrollo de todo lo que es liga menor. Ese proyecto está aproximadamente a un mes de finalizar y ahí se va a llevar todo lo que es el acta de partidos, los parámetros de cada jugador, incluidos parámetros de nutrición.

”Con eso se puede hacer una evaluación de liga menor, para saber qué jugador está realmente listo para integrar el primer equipo. He estado en varias administraciones y definitivamente mi idea es ayudar a la institución en todo momento”.

- ¿Cuál es la urgencia que tiene la Liga en este momento?

- La urgencia es el éxito deportivo del primer equipo, eso es definitivo y en eso es lo que hay que enfocarnos. Si bien es cierto, muchas cosas alrededor han evolucionado, a nivel de finanzas, de cuestiones comerciales, electrónicas y demás, el éxito deportivo tiene que ser definitivamente el enfoque de esta directiva que será nombrada a partir de este sábado.

- ¿Qué les dice a los asociados que hoy están indecisos?

- Yo siempre he estado dispuesto a ayudar a la institución y quede electo o no, siempre voy a estar dispuesto a ayudar a Alajuelense en el área que lo requiera. Creo que tengo la experiencia para como vicepresidente poder aportar. Estuve tres años y medio como tesorero y me tocó una parte muy complicada que pudimos subsanar.

”En mi primer año como vicepresidente logramos hacer los dos proyectos, que nos planteamos y en esta tercera etapa, si la asamblea lo tiene a bien y soy electo, me enfocaré definitivamente en ayudar al primer equipo para lograr el éxito deportivo”.