Johan Venegas: ‘Esto conmigo se va a acabar hasta que meta el gol del título en la final’

Unas veces querido y otras odiado: Johan Venegas es uno de los jugadores que carga con esa cruz en el fútbol nacional, pero también es de los que siempre elige no salir huyendo cuando las cosas se complican.

Así que él mismo plantea la solución para desprenderse de ese traje de villano que carga desde el partido de vuelta de la última gran final. En aquel juego terminó como el gran señalado al fallar una opción muy clara de gol que pudo haber cambiado el rumbo de esa historia entre Alajuelense y Saprissa, que se tradujo en el título 38 de los morados.

“Esto conmigo se va a acabar hasta que meta el gol del título en la final”, afirmó un Johan Venegas al que muchos aficionados manudos aún no le perdonan esa jugada específica, a pesar de que la Liga cometió otros errores en la serie, como no lograr una ventaja más abultada en el partido de ida, o incurrir en fallos defensivos que no se le habían visto en la fase final.

“Sé que gran parte de la afición se me vino encima por esa jugada y obviamente que tienen derecho a exigir, a ser el blanco de las críticas y está bien, yo no rehuyo a eso. Sé lo que represento, sé la capacidad de jugador que soy, sé la calidad que tengo, por algo he sido tan consistente en las estadísticas durante tantos años”, mencionó el delantero rojinegro al hablar por primera vez de lo ocurrido.

Hoy lo único que promete es trabajo y seguir dando su máximo esfuerzo. Sabe que lo van a exigir muchísimo, no solo con esa competencia interna que hay en una Liga muy reforzada, sino también desde las gradas.

“Yo soy uno de los que más quiere volver a levantar un título con Alajuelense y es por lo que voy a trabajar. Me he esforzado durante esta pretemporada y yo solo me visualizo metiendo un gol en la final, dándole el campeonato a la Liga, esa es mi mentalidad”.

Aquella noche fue tan terrible para él como para cualquier aficionado rojinegro, porque el equipo estuvo muy cerca del título y una vez más falló.

“No me voy a victimizar porque nunca he sido así, pero han sido semanas de no dormir bien, de revisar esa jugada, porque son cosas que uno estudia, analiza qué pasó y me tocó vivirlo.

”Lo estoy digiriendo, como debe ser, nunca soy de esconderme. Voy a seguir pidiendo la pelota en los partidos, voy a seguir trabajando día a día y sé que la única forma y lo tengo muy claro, es cuando meta el gol del título en la final. Ese es el día en el que las cosas van a cambiar”, recalcó.

Tiene muy claro que esa jugada lo marcó y que es el instante que provoca tantos señalamientos, pero con un argumento, Venegas difiere con quienes dicen que no apareció en esa gran final.

El futbolista recordó que luego de una jugada colectiva que cayó en sus pies se generó la asistencia para que Alajuelense abriera el marcador en el Morera Soto y que empezara la gran final con una ventaja en la ida.

También tiene muy claro que como delantero y como goleador debe vivir y saber sobrellevar esos riesgos, porque si anota siempre, no pasa nada, pero en la más mínima que falle, se le va a achacar, más si es en una final.

“Es algo que sucedió, que pasó, no me voy a esconder, porque nunca he sido así, o de meter la cabeza en la tierra, no. Si usted hace un análisis de lo que ha sido mi carrera, en momentos difíciles siempre he salido adelante, me he esforzado”.

La fortaleza mental lo hace ser diferente y le ha permitido reponerse y volver más fuerte. Así ha sido durante todos los años de su carrera y está dispuesto a que esta vez no sea la excepción. Además, sabe que la única fórmula para lograrlo es el trabajo.

“Más allá de que sea del agrado o no de muchas personas, las estadísticas y los números ahí están, avalan mi trabajo y la consistencia que he tenido es gracias a la mentalidad y el trabajo de día a día, de no darme permisos y de siempre ser leal con mis compañeros, tratar de ser buen compañero y buena persona”.

Por experiencia propia da fe de que en el fútbol habrá días buenos y otros ingratos, pero que es ahí donde hay que tener calma, afrontar el momento y tener personalidad para sobreponerse.

“Estoy muy comprometido con la Liga como siempre lo he estado durante los años que me ha tocado estar acá y es un orgullo vestir esta camiseta. La exigencia va a estar al tope, igual, y no le tenemos miedo a la exigencia, a la presión. A partir de ahí, lo que conozco es el trabajo del día a día, del esfuerzo y es lo que nos llevará al éxito”.

Johan Venegas se preocupa más por entrenar bien que en prestar atención al qué dirán, porque al final de cuentas sabe que no puede controlar lo que dicen y piensan los demás.

Si lo hiciera, gastaría mucha energía en eso y prefiere enfocarla en el trabajo, en el día a día, en las cosas que sí puede controlar, en lo que está a su alcance y lo ayudará a crecer.

“No puedo controlar la opinión de los demás. Los números ahí están, las estadísticas ahí están y la consistencia que he tenido durante muchos años ha demostrado lo que he sido durante mi carrera, que ante los momentos difíciles, nunca he agachado la cabeza, sino que me he esforzado para salir adelante”.

Que haya competencia, en lugar de molestarle, más bien le gusta. Quien podría tener el panorama complejo para hacer la alineación de la Liga es el mismo Andrés Carevic, con tantas cartas ofensivas y a sabiendas de que le gusta más atacar con extremos que con delanteros.

Sin embargo, la rotación también es una de las características del técnico argentino, quien desde su primer torneo al frente de la Liga no repitió una sola alineación durante toda la fase regular.

Esa siguió siendo su tendencia y, por el cuadro que tiene ahora, podría continuar por esa línea en una segunda parte del año con una agenda recargada de partidos.

La inquietud de algunos sobre si Venegas continuará como titular al ser un equipo donde la ofensiva también la pueden comandar Joel Campbell, Josimar Alcócer, Carlos Mora, Aarón Suárez, Doryan Rodríguez, Anthony Hernández y Esteban Cruz es algo que al goleador rojinegro en lugar de preocuparlo lo insta a esforzarse más, como lo ha mostrado en esta pretemporada.

“Creo que me voy a esforzar en el día a día, en el trabajo y al final habrá muchísimos partidos. En los que me toque actuar, lo haré de la mejor manera para ayudar a mis compañeros y en los que no, los apoyaré, porque al final esto es de ser leal, de ser buena persona y de trabajar a conciencia.

”Si usted es buena persona, trabaja a conciencia y es leal, la vida te va a sonreír tarde o temprano. Como institución, se ha trabajado muy bien y sé que estamos muy cerca de poder lograr el objetivo y esto conmigo se va a acabar hasta que meta el gol del título en la final y esa es la mentalidad que tengo”, recalcó.

De hecho, a Johan Venegas le agrada ver a una Liga reforzada, que tiene más variantes en el ataque, porque al final, “lo que necesitamos es que el colectivo se vea beneficiado y conseguir todos los objetivos”.

Alajuelense se estrenará en el Apertura 2023 el 26 de julio, de visita contra el Santos de Guápiles.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.