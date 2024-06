Cartaginés suma dos esperados refuerzos a su pretemporada

Como si se tratara de compañeros nuevos. Así pueden ver en el Cartaginés el regreso de dos figuras que se integraron a la pretemporada para el Apertura 2024, luego de extensas lesiones.

Bernald Alfaro lidia con la recuperación de su rodilla desde el 21 de febrero del 2022, cuando se resintió en un partido entre Alajuelense y Cartaginés, en el Morera Soto. (Cortesía Cartaginés)

Darryl Parker estuvo 11 meses fuera de los terrenos de juego debido a una ruptura de ligamento cruzado. Bernald Alfaro sufrió la misma lesión en febrero de 2023 y, aunque regresó en febrero de 2024, se resintió de una dolencia muscular que lo dejó fuera del Clausura 2024.

Estos dos jugadores se pusieron a las órdenes del técnico Greivin Mora y se consideran como refuerzos para el próximo torneo. El club informó que Parker ya se ejercita en el arco y se incorporará gradualmente después de su larga recuperación. Por su parte, Alfaro ya realiza ejercicios con balón en la cancha y se espera que esté al 100% para el inicio del campeonato.

Bernald Alfaro solo disputó 14 minutos en el primer semestre de 2024 (contra Liberia en la octava fecha). Desde que firmó con el Cartaginés en diciembre de 2022, su participación ha sido limitada. El mediocampista apenas ha jugado en ocho partidos con la camiseta blanquiazul, siendo titular en solo dos ocasiones, lo que lo hace sentir en deuda con el equipo.

Darryl Parker se lesionó el 19 de agosto del 2023, en un juego entre el Cartaginés y el Deportivo Saprissa, en la Cueva. El portero volvió a las prácticas casi un año después. (Cortesía Cartaginés)

“Lastimosamente, no es algo que pueda controlar y mucho menos algo que quería que ocurriera. Tampoco es que puedo estar siempre castigándome, pero no dejo de sentir esa deuda con el club y con la familia Vargas, porque me han apoyado en todo este tiempo y no me ha faltado nada”, dijo Alfaro en una entrevista con La Nación en abril de 2024.

Alfaro termina contrato con el Cartaginés a finales de este año y, en la conversación que tuvo hace unos meses con este medio, enfatizó que no estaba pensando en renovaciones, sino en rendir en la cancha primero y luego ver el tema contractual.

Los brumosos iniciaron su pretemporada el 29 de mayo y por el momento ficharon a Luis Carlos Barrantes y Rándall Cordero. Mientras que Michael Umaña se sumó como asistente técnico.

En cuanto a los descartes, salieron del equipo Marcel Hernández, Kenneth Cerdas, Josimar Méndez, José Gabriel Vargas y el portero Bryan Cordero.