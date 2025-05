Joven consiguió trabajo y cuatro horas después fue despedida: ‘Me llamaron para decirme que ya no me necesitaban’

Respuesta a @¡Pau! 𐙚 ˚ , porfinn hay storytimee, me demoré más grabando que editando porque es como la segunda vez que le hablo a una cámara y me da pánico okk. mi recomendación es que se aseguren bien de que la persona que los recomendó, no quiera regresar a su puesto 🥸. . #storytimee #storytimeespañol #chismestiktok #chismecito #chismelaboral #desempleo #yaregresepecas😔 #trabajo