Darryl Parker aún no se atreve a ver la jugada que lo sacó de las canchas por nueve meses

El pasado 19 de agosto, Darryl Parker sintió que el mundo se le vino encima. En segundos, su rodilla se quedó pegada sobre el césped del estadio Ricardo Saprissa y la que estaba siendo su mejor temporada con Cartaginés se terminó.

LEA MÁS: A Darryl Parker le confirmaron la peor noticia que podía recibir

Darryl sufrió una ruptura del ligamento cruzado en la rodilla derecha y estará entre ocho y nueve meses fuera. Al inicio se refugió en la soledad, se preguntó mil veces por qué a él y de a poco fue asimilando el reto.

En entrevista con La Nación confesó que aún no ve la jugada que le cortó su gran momento; es más, cree que no la verá nunca, pese a que hoy se siente mejor. Su gran motivación son sus hijos, en especial Oxland, de siete años, quien es el que está más atento a lo que pasa y tiempo atrás fue quien le pidió que no se retirara.

El momento trágico de Darryl Paker

¿De qué forma ha manejado todo este proceso de espera para la operación?

- Bien, ya estoy más tranquilo. Fueron días muy complicados, pero conforme pasó el tiempo me fui calmado, fui fortaleciendo la parte mental y ahora solo estoy esperando la cirugía, que será el próximo 8 de octubre.

Darryl Parker se mostró devastado el pasado 19 de agosto, tras lesionarse ante Saprissa y perderse el resto de la temporada con Cartaginés. (Jose Cordero)

¿Cómo vivió ese trágico momento de la lesión, que le cortó el gran momento que pasaba en lo deportivo?

- Los primeros días después de que me lesioné me hice muchas preguntas, me cuestioné mucho y una y otra vez me venía a la mente: ¿por qué pasó? Solo quería estar solo y me aislé un poco.

”Después encontré un poco de calma, hablé con los compañeros, con algunos amigos y fui asimilando todo. Me he enfocado en recuperarme de la mejor manera, no rápido, sino bien, para regresar de nuevo a las canchas en un futuro cercano”.

¿Cómo fueron esos días en soledad?

- Uno se frustra y se desespera, pero necesitaba un momento a solas, para interiorizar y pensar mucho.

”Soy sincero, hasta el momento no he visto la jugada en la que me lesioné, mejor me aislé y ya luego me incorporé a las terapias físicas, al fortalecimiento y me tranquilicé un poco más”.

Jugada ante Saprissa atormenta a Darryl Parker

¿Por qué ha preferido no ver la jugada?

- Porque es un momento muy complicado y difícil para uno. Algunas veces tengo como imágenes de lo que pasó, pienso en lo que pude haber hecho o lo que no debía hacer.

”No la quiero ver, porque es una lesión que ningún deportista quiere vivir. Creo que sicológicamente aún no estoy preparado para verla”.

¿Ha tenido pesadillas con esa jugada?

- Con eso y con todo lo que ha pasado. Ese día primero tuve una luxación del dedo, luego en cuestión de segundos me sucedió lo de la rodilla y sabía que era algo serio. Sin embargo, ahora solo quiero ver para adelante.

¿Ha pensando en buscar a un profesional en sicología que lo acompañe a superar este momento?

- Claro. Sin embargo, me he apoyado mucho en mi compañero Bernal Alfaro, porque él está viviendo algo parecido y ya va saliendo. Además, los Vargas (presidente y gerente) me han ayudado bastante.

”Estoy muy positivo, quiero volver a la cancha a disfrutar de este deporte que me apasiona y ayudar a mis compañeros. Si en algún momento me desvío, voy a buscar ayuda”.

¿Se sigue preguntando por qué pasó o ya no más?

- No, ya no me pregunto por qué pasó. Ahora solo acepto lo que pasó, sigo adelante, le hago frente y no me tiro a morir por esto. Estoy enfocado en la cirugía, en recuperarme bien y estar lo mejor posible.

Hijos son el soporte de Darryl Parker

¿Quién es su soporte en este momento para lidiar con todo lo que vive?

- Siempre son mis hijos. El mayor tiene siete años se llama Oxland, todo lo entiende y es el que más vive esta etapa de mi carrera. El menor está muy pequeño, se llama Dominick y no está tan consciente de lo que pasa.

”Tengo mis objetivos muy claros, quiero superar esta lesión y que ellos me vuelvan a ver en la cancha”.

Su hijo mayor fue el que le dijo tiempo atrás que no se retirara, cuando usted vivió un momento complicado con fallos. ¿Cómo lo vive él ahora?

- Sufrió mucho cuando me lesioné y lloró bastante. Él me decía que con quién iba a jugar ahora, pero lo llamé y le dije que siempre iba a estar con él.

”Sin embargo, ahora él está mejor y mi sueño es volver y salir campeón con este equipo, para que él me vea”.

¿Cómo le ha explicado a su hijo que es una etapa y la va a superar?

- Trato de verlo muy seguido y hablo mucho con él. Cuando nos vemos, él quiere jugar conmigo, que juguemos penales y trato de tener jugar y tener una buena dinámica con él, pero le explico lo que me pasa, lo que viene para mi y él ha entendido.

”El mayor no se había perdido ningún partido mío, todos los había visto y por eso mi ilusión es recuperarme de la mejor manera para que los dos me puedan ver y disfruten conmigo”.

Recuperación y futuro de Darryl Parker con Cartaginés

Vive solo. ¿Cómo va a hacer con el proceso de recuperación, porque la movilidad se reduce mucho?

- Me voy a mantener en Cartago. Hablé con familiares y con mis mejores amigos y ellos me van a ayudar a trasladarme a las terapias, a la universidad y lo que necesite. Los primeros meses solo voy a salir para esto.

”Soy muy independiente, me gusta limpiar, cocinar y hacer todo. Sin embargo, me dijeron que debo cumplir al pie de la letra todo, no puedo cometer el más mínimo error y debo de hacer caso”.

¿En qué va a aprovechar el tiempo, porque por el tipo de lesión, no se puede hacer mucho?

- Eso me mencionaron, que los primeros meses no puedo hacer casi nada en lo físico y en el día a día.

”Voy a aprovechar el tiempo para estudiar, porque me queda solo un curso para terminar mi carrera de educación física y quiero sacarla pronto”.

Vence contrato a finales de este año. ¿Qué le ha mencionado la dirigencia?

- El primer día pensé mucho en esto. Sin embargo, luego me tranquilicé y voy a esperar cómo se va dando todo. Los dirigentes me preguntan todos los días cómo estoy y cómo me siento.

”Me dijeron que esté tranquilo, que me recupere de la mejor manera y ya luego nos vamos a sentar a conversar sobre mi futuro.