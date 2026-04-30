Política

Vea el gesto de Rodrigo Chaves con Melina Ajoy, la diputada expulsada del PUSC por salvarle la inmunidad: ‘Es una medalla de méritos’

Por este caso, el Tribunal de Ética del PUSC ya expulsó a dos diputados, uno renunció y falta por definir el futuro de otra legisladora

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Por Sebastián Sánchez
Melina Ajoy, diputada del PUSC, fue expulsada de su partido por salvar a Rodrigo Chaves del levantamiento de su inmunidad.
Melina Ajoy, diputada del PUSC, fue expulsada de su partido por salvar a Rodrigo Chaves del levantamiento de su inmunidad. (Canva/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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