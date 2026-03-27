Política

Sala IV admite acción de inconstitucionalidad de Miguel Guillén contra el Gobierno por adhesión a coalición militar

Secretario general del PLN reclama que la participación de Costa Rica en coalición de Donald Trump, contra los carteles, podría violar la prohibición constitucional del ejército

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Por Lucía Astorga
Partido Liberación Nacional Asamblea
Miguel Guillén, secretario general del PLN, cuestionó ante la Sala Constitucional una serie de compromisos recientes asumidos por el gobierno de Rodrigo Chaves con la administración del estadounidense Donald Trump. (Albert Marín)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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