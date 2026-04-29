Política

Rodrigo Chaves critica falta de cuórum en último día de Asamblea, pese a que diputados afines al gobierno sabotearon la sesión

Mandatario cuestionó el liderazgo de Rodrigo Arias por el fracaso de la sesión; no obstante, alianza chavista-fabricista impidió votación en el Plenario

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Por Cristian Mora
Rodrigo Chaves
El presidente Rodrigo Chaves criticó la falta de cuórum en la Asamblea Legislativa, pese a la ausencia de diputados oficialistas y aliados. (MARVIN RECINOS/AFP)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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