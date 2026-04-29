Rodrigo Chaves critica falta de cuórum en último día de Asamblea, pese a que diputados afines al gobierno sabotearon la sesión

El presidente Rodrigo Chaves criticó la falta de cuórum en la Asamblea Legislativa, pese a la ausencia de diputados oficialistas y aliados.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, criticó la falta de cuórum en la última sesión de la Asamblea Legislativa, ocurrida el martes, y cuestionó el liderazgo del jerarca del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, a pesar de que fueron diputados a fines al Gobierno los que sabotearon la aprobación de dos proyectos calificados como prioritarios por la presidenta electa, Laura Fernández.

En lugar de participar en la sesión del Plenario de este martes, en la que también se iba a votar una eventual sanción contra el diputado evangélico Fabricio Alvarado, en el marco de una denuncia por presunto abuso sexual, los diputados que se alinearon a Chaves, no estuvieron presentes y evitaron la votación.

“El ridículo que hizo Rodrigo Arias ayer y los pocos diputados que aparecieron es monumental. Smplemente, Arias no tiene ni tuvo el liderazgo de haber logrado el cuórum para el último día”, señaló el mandatario.

Asimismo, criticó que Arias promoviera una moción “fantasiosa” y “ficticia”, en referencia a la manifestación simbólica realizada en el Plenario por 34 diputados a favor de sancionar a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual.

Diputados ausentes

Este martes, cuando el presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, ordenó el cierre de las puertas del plenario legislativo a las 3 p. m. en punto, solo había 35 legisladores presentes y 22 ausentes.

Entre las ausencias se encontraban ocho diputados oficialistas, seis de Nueva República y cuatro del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), así como dos del Partido Liberación Nacional (PLN) y dos independientes.

Los diputados chavistas ausentes fueron Pilar Cisneros, Daniel Vargas, Waldo Agüero, Manuel Morales, Jorge Rojas, Ada Acuña, Paola Nájera y Alexánder Barrantes, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), además de los independientes afines al oficialismo Leslye Bojorges y Gilberth Jiménez.

Por parte de Nueva República no asistieron Fabricio Alvarado, Rosalía Brown, Olga Morera, José Pablo Sibaja, David Segura y Yonder Salas. Tampoco estuvieron presentes Horacio Alvarado, María Marta Carballo, Melina Ajoy y Carlos Andrés Robles, del PUSC.

Se trata de los mismos diputados a los que Chaves agradeció este miércoles, durante su antepenúltima conferencia de prensa, en Puntarenas.