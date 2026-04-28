Política

Gloria Navas arremete contra Nueva República por frenar votación de sanción a Fabricio Alvarado: ‘Estoy feliz de haberme independizado de esa corrupción’

La diputada calificó de “curules indecentes” a los diputados que no completaron el cuórum para votar la posible sanción

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Por Cristian Mora y Aarón Sequeira
Diputados en el plenario, en sesión del 2 de mayo, discurso del presidente. Diputados del PLN, Francisco Nicolás y Sonia Rojas.
La diputada Gloria Navas criticó con dureza a la fracción de Nueva República durante su intervención en el Plenario Legislativo.







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Gloria NavasAsamblea LegislativaFabricio Alvarado
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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