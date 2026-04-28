Gloria Navas arremete contra Nueva República por frenar votación de sanción a Fabricio Alvarado: ‘Estoy feliz de haberme independizado de esa corrupción’

La diputada Gloria Navas criticó con dureza a la fracción de Nueva República durante su intervención en el Plenario Legislativo.

La diputada independiente Gloria Navas arremetió este martes en el Plenario de la Asamblea Legislativa contra el Partido Nueva República y contra el bloque de diputados que evitó, por segunda ocasión en dos días, que el Congreso votara una eventual sanción contra el legislador Fabricio Alvarado, en el marco de una denuncia por presunto abuso sexual que se analiza en el Congreso.

“Estoy tan feliz de haberme independizado de esa corrupción, utilizando la fe para engañar”, afirmó la legisladora, quien en 2024 renunció a ese partido.

Navas también criticó a los diputados que no completaron el cuórum para la posible sanción. “Les quiero advertir también que la pretensión de esa gente mentirosa, de esas curules indecentes, son personas que no respetan el Estado de derecho costarricense”, señaló.

Este martes, cuando el presidente del Congreso Rodrigo Arias ordenó el cierre de las puertas del plenario legislativo, a las 3 p. m. en punto, solo había 35 legisladores presentes y 22 ausentes, exactamente el bloque chavista, seis fabricistas y cuatro del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Gloria Navas

Los diputados chavistas que faltaron a la sesión son Pilar Cisneros, Daniel Vargas, Waldo Agüero, Manuel Morales, Jorge Rojas, Ada Acuña, Paola Nájera, Alexánder Barrantes, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); así como los independientes chavistas Leslye Bojorges y Gilberth Jiménez.

También le aseguraron la impunidad a Alvarado sus compañeros de fracción, Rosalía Brown, Olga Morera, José Pablo Sibaja, David Segura y Yonder Salas, así como Horacio Alvarado, María Marta Carballo, Melina Ajoy y Carlos Andrés Robles, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

Además de Sonia Rojas y Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN).

En su discurso en el Plenario, Navas elevó el tono de las acusaciones al afirmar que algunos diputados no respetan la institucionalidad. “Son personas que no respetan el Estado de derecho costarricense”, indicó.

Critica exigencia de pruebas

Navas también criticó la exigencia de pruebas testimoniales realizada a la exdiputada y asesora legislativa Marulin Azofeifa en su denuncia por presunto abuso sexual contra Alvarado, al señalar que “es evidente que en ese tipo de delitos no hay testigos, sino la valentía del ofendido o de la ofendida”.

También lanzó una advertencia a distintas instancias del país y elevó el tono de sus señalamientos sobre lo ocurrido este martes en el Plenario.

“Quiero advertirle a la población, a las próximas diputaciones, al Estado de derecho costarricense y a la Corte Suprema de Justicia que esto es un golpe de Estado lo que hicieron hoy”, afirmó.

La diputada también criticó el informe de minoría firmado por la fabricista Olga Morera y el chavista Waldo Agüero, calificándolo de “vergüenza nacional”.

La investigación a Alvarado generó tres informes, dos de los cuales recomiendan sancionar al diputado evangélico por conductas de hostigamiento sexual y uno más, firmado por Morera y Agüero, que recomiendan no sancionarlo y dejar el asunto para el expediente judicial abierto con base en la denuncia que presentó Marulin Azofeifa en la Fiscalía General de la República.