Política

¿Qué pasará con la denuncia por presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado? Esto dice Rodrigo Arias

La ausencia de 23 diputados, este lunes, impidió la discusión sobre la sanción a Fabricio Alvarado, pero el tema no está enterrado aún

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Por Aarón Sequeira
Rodrigo Arias presidente de la Asamblea Legislativa
El presidente legislativo, Rodrigo Arias, advirtió que, con el fin de evitar una omisión de la Asamblea, se discutirá la sanción a Fabricio Alvarado, este martes. (John Durán/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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