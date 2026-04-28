¿Qué pasará con la denuncia por presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado? Esto dice Rodrigo Arias

El presidente legislativo, Rodrigo Arias, advirtió que, con el fin de evitar una omisión de la Asamblea, se discutirá la sanción a Fabricio Alvarado, este martes.

La ausencia de 23 diputados a la sesión del plenario de la Asamblea Legislativa, este lunes, impidió la discusión sobre la sanción a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual contra la excongresista Marulin Azofeifa.

Aunque no se pudo realizar ese debate y tomar una decisión final sobre la denuncia, para evitar la impunidad, el caso no está aún enterrado.

Así lo confirmó el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, este lunes pasadas las 6:08 p. m.

“En virtud de que el asunto se encuentra en el orden del día del plenario legislativo, en el primer lugar del capítulo de Régimen Interno puede ser conocido en la sesión ordinaria de mañana, con el fin de evitar una omisión legislativa y que sea resuelto conforme al marco reglamentario que le aplica”, explicó Arias.

El jerarca parlamentario anunció, desde el jueves, que este lunes se discutirían los informes de la comisión que investigó la denuncia contra Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual, pero precisamente la bancada fabricista y los diputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático se ausentaron, con lo que aplazaron la discusión un día.

La investigación a Alvarado generó tres informes, dos de los cuales recomiendan sancionar al diputado evangélico por conductas de hostigamiento sexual y uno más, firmado por la fabricista Olga Morera y el chavista Waldo Agüero, recomiendan no sancionarlo y dejar el asunto para el expediente judicial abierto con base en la denuncia que presentó Marulin Azofeifa en la Fiscalía General de la República.

Aunque Arias anunció que está en pie la discusión para este martes, existe el mismo riesgo de que no haya suficientes diputaciones para empezar la sesión y la Asamblea termine el trabajo de cuatro años con la impunidad de Fabricio Alvarado.

Aunque Pilar Cisneros nunca ha solicitado permisos para ausentarse del plenario, sí lo pidió para este martes, al igual que Paola Nájera, ambas de la fracción chavista.

También tienen permiso de ausencia María Marta Carballo, Melina Ajoy y Carlos Andrés Robles, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), así como Paulina Ramírez, de Liberación Nacional (PLN), y Rosalía Brown, de Nueva República (PNR).

Aunque se trata de solo siete permisos, igual que este lunes, bien podría suceder lo mismo, es decir, que otros 16 decidan ausentarse para que la sanción no de ponga a votación.

De hecho, el permiso de Cisneros es para asistir a las giras que tiene previstas el presidente de la República, Rodrigo Chaves, a varias comunidades de Puntarenas.

A la 1:45 p. m., el mandatario va a estar en isla Chira, con el anundio de proyectos y, a la misma hora del plenario, va a estar en Barranca, en la entrega de un proyecto de vivienda.

Ahora, en caso de que la impunidad se imponga, y no se pueda debatir el asunto antes de que terminen labores los actuales congresistas, el expediente quedará en el primer lugar de la agenda del plenario para los próximos diputados, pero habrá perdido interés, porque ya Alvarado no será diputado a partir del 1.º de mayo.