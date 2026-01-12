Roberto Cervantes, exgerente de la CCSS, brinda adhesión a Claudia Dobles

Roberto Cervantes Barrantes, exgerente general de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), dio su adhesión a Claudia Dobles, candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

Roberto Cervantes Barrantes, exgerente general de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), anunció este lunes su adhesión a la candidatura presidencial de Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

En las últimas semanas Dobles también ha sumado el apoyo de tres expresidentes de la República: Rafael Ángel Calderón, Luis Guillermo Solís y su esposo, Carlos Alvarado. Todos afirmaron que votarán por ella en las elecciones del próximo 1.° de febrero.

La exprimera dama también es acuerpada por el partido calderonista Republicano Social Cristiano (PRSC); los exministros Georgina Vargas Pagán y Carlos Francisco Echeverría.

Vargas fue ministra de Condición de la Mujer durante la administración socialcristiana de Abel Pacheco (2002-2006), del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Llegó al cargo en sustitución de Esmeralda Britton (actual candidata a diputada por el oficialismo).

Por su parte, Echeverría lideró el Ministerio de Cultura durante la primera administración Óscar Arias Sánchez (1986-1990), del Partido Liberación Nacional (PLN).

Igualmente, se han integrado a la campaña de Dobles partidos de escala cantonal y liderazgos municipales.

