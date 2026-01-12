Política

Roberto Cervantes, exgerente de la CCSS, brinda adhesión a Claudia Dobles

Anuncio ocurrió este lunes en una conferencia de prensa

Por Lucía Astorga y Cristian Mora
Claudia Dobles adhesión
Roberto Cervantes Barrantes, exgerente general de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), dio su adhesión a Claudia Dobles, candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC). (La Nación/La Nación)







Elecciones 2026Claudia DoblesAdhesiones a candidatos
Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

