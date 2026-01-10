Tres expresidentes anuncian que votarán por Claudia Dobles: la consideran ‘la más capacitada’

Claudia Dobles recibirá el apoyo de tres expresidentes en las urnas el próximo 1.° de febrero.

Claudia Dobles Camargo, candidata presidencial por el partido Coaliación Agenda Ciudadana (CAC), recibió la adhesión de tres expresidentes: Rafael Ángel Calderón, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, todos afirmaron que votarán por ella en las elecciones del próximo 1.° de febrero.

Ante consultas de La Nación, los tres exmandatarios coinciden en que Dobles es “la mejor opción y la candidata más capacitada”.

El expresidente Carlos Alvarado anunció que votará por su esposa Claudia Dobles, pues la considera la candidata más capacitada. (Agenda Ciudadana/Captura)

Rafael Ángel Calderón: ‘entiende la situación del país’

Rafael Ángel Calderón comentó que se decidió a votar por Claudia Dobles porque “es una mujer de un talento extraordinario”.

“Es muy inteligente, capaz y entiende la situación del país”, comentó el expresidente Calderón, miembro del partido calderonista Republicano Socialcristiano.

El exmandatario de Costa Rica, en el periodo 1990-1994, comentó que Claudia Dobles se identifica con luchas de justicia social que son afines a los calderonistas socialcristianos, entre ellas las del seguro social, vivienda popular y educación.

Calderón agregó que conoce a varios de los candidatos de la contienda electoral y que si bien los respeta a todos, Claudia Dobles le parece la mejor opción.

Luis Guillermo Solís apoya a Claudia Dobles en las elecciones presidenciales de este 2026. (Mayela López/Mayela López)

Luis Guillermo Solís: ‘es una persona preparada e íntegra’

El expresidente, Luis Guillermo Solís, comentó que apoya a Dobles por cuatro razones, y la principal es que la considera una persona preparada e íntegra.

“(cuenta) con una sólida formación profesional y una perspectiva clara de los desafíos del complejo momento histórico que vivimos tanto en el plano local, como global”, comentó.

Solís, quien llegó al poder con el Partido Acción Ciudadana (PAC), agrupación que junto con Agenda Democrática Nacional (ADN), conforman la Coalición Agenda Ciudadana, agregó que Dobles conoce bien la administración pública y el “teje y maneje” de la negociación con la Asamblea Legislativa.

“Es una dirigente que no rehúye el debate sobre temas polémicos, pero también tiende puentes, favorece el diálogo y ha dado inequívocas muestras de sensatez en la construcción de consensos”, comentó Solís.

La última razón por la que dice apoyarla, se debe a que “es la candidata que, según las encuestas”, presenta la menor resistencia de parte del electorado frente a la delegada oficialista Laura Fernández.

“Su candidatura es la más viable en una segunda ronda”, afirmó el exmandatario del periodo 2014-2018.

Carlos Alvarado: ‘Es la más capacitada’

Finalmente, el expresidente Carlos Alvarado, mandatario entre el 2018 y el 2022 y esposo de Claudia Dobles, afirmó brevemente que apoya a Claudia Dobles porque “es la persona más capacitada y ama este país”.