Exministro anuncia adhesión a Claudia Dobles

Carlos Francisco Echeverría, exministro de Cultura durante la administración Arias Sánchez (1986-1990), anunció su adhesión a la candidata del Partido Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles.

“Se me dirá que el desastre electoral del PAC (Partido Acción Ciudadana) en la última elección me contradice. No obstante, el hecho de que la señora Dobles haya podido levantar esa bandera literalmente del suelo, y, uniéndola con otras, presentarse como una alternativa viable, me sugiere que tiene fortalezas capaces de superar la adversidad”, escribió Echeverría.

Carlos Francisco Echeverría, ministro de Cultura entre 1986 y 1990, durante la primera administración de Óscar Arias. (Liz Fallas/Cortesía de Liz Fallas)

¿Por qué no votará por los otros?

El exministro aseveró que no tiene duda de que Claudia Dobles saldría victoriosa en una eventual segunda ronda contra la candidata Laura Fernández, quien lidera las encuestas del CIEP-UCR e IDESPO-UNA.

“En mi caso, tengo claro el peligro que representa el chavismo para la democracia costarricense, y también tengo presente que su candidata encabeza las encuestas. La parte difícil de la decisión es escoger entre quienes tendrían opción de disputarle la presidencia en una posible segunda ronda”, comentó Echeverría, quien además de Dobles tenía contemplados a otros tres candidatos.

El otrora jerarca de la administración de Arias Sánchez dio a conocer su decisión luego de un análisis en el que consideró a cuatro candidatos que le parecen los más aptos, sin embargo, tras hacer un descarte, su voto será para Dobles.

Echeverría reveló que, aunque dejó el Partido Liberación Nacional (PLN) le encantaría votar por el candidato liberacionista Álvaro Ramos, no obstante, justificó qué lo detiene: “No lo haré, porque todo indica que el lastre histórico que arrastra ese partido, pese a sus innegables logros, le impediría ganar la segunda ronda, como se lo ha impedido a los últimos candidatos liberacionistas”, comentó.

Entre sus opciones estaba el candidato por el Frente Amplio (FA), Ariel Robles, sin embargo, no votará por él porque cree tendría obstáculos en la segunda ronda por como las personas pueden seguir viéndolo a él y a su partido.

“Tampoco creo que Ariel Robles y su partido hayan logrado librarse del todo de la rémora autoritaria del viejo marxismo latinoamericano. Sea eso cierto o no, muchos costarricenses lo ven así”, justificó.

Finalmente, su cuarta opción era el representante de Avanza, Jorge Aguilar, quien considera que no ha logrado “mover la aguja” durante la campaña.