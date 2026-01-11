Política

Exministro anuncia adhesión a Claudia Dobles

El exjerarca en la primera administración de Óscar Arias considera que la candidata de Coalición Agenda Ciudadana ‘puede dar la batalla hasta ganarla’

Por Fernanda Matarrita Chaves

Carlos Francisco Echeverría, exministro de Cultura durante la administración Arias Sánchez (1986-1990), anunció su adhesión a la candidata del Partido Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles.








