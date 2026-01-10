¿Por quién votará Óscar Arias? Expresidente apoya a candidato que ‘tiene paz en su alma’

Óscar Arias considera que el candidato presidencial que apoya es una persona muy lejana al "populismo de nuestros días".

El dos veces expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, dio a conocer por cuál candidato votará en las próximas elecciones presidenciales. Su apoyo el 1.° de febrero será para el aspirante liberacionista Álvaro Ramos, afirmó tras una consulta de La Nación.

“Costa Rica necesita de un líder político que entienda que para gobernar en una democracia es necesario tender puentes, dialogar, concertar, negociar, a fin de llegar a acuerdos con las otras fuerzas políticas”, afirmó Arias.

Arias comentó que, en el contexto de un mundo y un país polarizado, para gobernar una democracia ejemplar como la costarricense, es necesario que el presidente “tenga paz en su alma”.

El candidato por el partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, recibió la adhesión del expresidente liberavionista, Óscar Arias. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Creo que Álvaro posee todos estos valores tan necesarios para lograr un desarrollo económico más elevado, que nos permita aliviar sustancialmente la pobreza que tanto nos indigna”, añadió.

Óscar Arias considera que Álvaro Ramos es una persona ajena al populismo de nuestros días y que para el aspirante presidencial gobernar es educar.

“(para él gobernar es) decirle siempre al elector lo que debe saber y no lo que quiere oír, como suelen hacer los demagogos de nuestro tiempo”, aseveró el expresidente.

El dos veces mandatario, en los periodos 1986-1990 y 2006-2010, describió a Ramos como “un ejemplo insigne de superación” y destacó que un niño que nació sordo se convirtió en un doctor en economía gracias a su esfuerzo y superación.