¿Por quién votará Óscar Arias? Expresidente apoya a candidato que ‘tiene paz en su alma’

Arias afirma que Costa Rica necesita un líder político que entienda que para gobernar en una democracia es necesario tender puentes

Por Fernanda Matarrita Chaves
06/04/2025, San José, Escuela Carlos Sanabria Mora, votaciones i un de la convención sobre materna del PLN. En la fotografía Oscar Arias Sánchez.
Óscar Arias considera que el candidato presidencial que apoya es una persona muy lejana al "populismo de nuestros días". (Jose Cordero/José Cordero)







