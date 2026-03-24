Política

Juan Carlos Hidalgo afirma no reconocer al actual Nogui Acosta, con raíces en el PUSC, y lo acusa de demeritar a la diputada electa Abril Gordienko

El dirigente socialcristiano critica el rol del jefe designado de la futura fracción oficialista y alerta sobre eventuales presiones para captar votos en el Congreso

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Por Lucía Astorga
Juan Carlos Hidalgo, excandidato presidencial del PUSC, cuestionó las capacidades de negociación del diputado electo, Nogui Acosta, quien provino de la agrupación socialcristiana, pero ahora milita en el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).
Juan Carlos Hidalgo, excandidato presidencial del PUSC, cuestionó las capacidades de negociación del diputado electo, Nogui Acosta, quien provino de la agrupación socialcristiana, pero ahora milita en el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO). (Diseño Canva/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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