Política

Juan Carlos Hidalgo: Quisieron volver al PUSC un partido tureca de Rodrigo Chaves vendiendo conciencias a cambio de ‘huesos’

El excandidato presidencial afirmó que sectores internos alineados con el chavismo sabotearon al partido desde dentro y consolidaron un “modelo de negocios” basado en la repartición de cargos

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Por Lucía Astorga
Juan Carlos Hidalgo
El expresidente del PUSC, Juan Carlos Hidalgo, sopesó los factores que llevaron a la agrupación tradicional a su peor resultado electoral en la historia. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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