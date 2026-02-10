¿Cómo votaron en las elecciones 2026 los cantones cuyos alcaldes se pasaron al PPSO?

El Partido Pueblo Soberano, que llevó a la presidencia a Laura Fernández, ganó la totalidad de los cantones en los que sus alcaldes anunciaron su adhesión al chavismo en los meses previos a las elecciones.

De acuerdo con los resultados provisionales generados por el Tribunal Supremo de Elecciones, con 96,8% de las mesas escrutadas, Fernández obtuvo porcentajes superiores al 60% en 11 de los 18 cantones en los que sus gobernantes locales le dieron su apoyo.

De los 18 municipios, los ubicados en el Valle Central, fueron los que tuvieron menores porcentajes de votos para el Pueblo Soberano, mientras que en otros como Buenos Aires, el cantón central de Limón, Guácimo, Coto Brus y Guácimo, el respaldo a la candidata fue de entre 65% y 70%.

La “fuga” de alcaldes hacia el chavismo, empezó a consolidarse meses antes de que iniciara oficialmente la campaña electoral.

Margoth Mora, alcaldesa de Buenos Aires, cantón donde Laura Fernández obtuvo el porcentaje más alto de votos con un 70,2%, fue la primera en renunciar a su partido para apoyar el proyecto chavista.

Mora anunció mediante un video el 16 de agosto del 2024, que se ponía “a las órdenes del Gobierno de la República para poder seguir trabajando libremente por este cantón sin obstáculos”.

El año pasado, varios meses antes de que iniciara la campaña se sumaron Alonso González Madrigal, alcalde de Bagaces, Ana Matarrita McCalla, del cantón central de Limón y Gabriela Jiménez Corrales, alcaldesa de San Ramón, quien incluso hizo su anuncio junto al presidente Rodrigo Chaves durante una actividad de Gobierno en mayo. En esos tres cantones, Pueblo Soberano recibió 59%, 62,07% y 54% de los votos emitidos.

La alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, anunció su renuncia al PUSC y ofreció su adhesión al presidente Rodrigo Chaves, durante un acto oficial del Gobierno en mayo del año pasado. (John Durán/John Durán)

La alcaldesa de Limón, dijo a La Nación, que ve el resultado como una valoración positiva de parte de los limonenses a la alianza que han hecho el gobierno local y el Gobierno central.

“Lo veo como un voto de apoyo al trabajo que se ha realizado, y al avance que se ha visto. Nuestra gestión como gobierno local, está comprometida con mejorar la calidad de vida de los limonenses, en ese sentido, estamos a las órdenes del Gobierno Central y los diputados electos para hacer un trabajo en pro de las comunidades”, agregó.

Entre los alcaldes que mostraron su apoyo en los últimos meses, también destaca el caso de Barva, que además se encuentra entre los pocos cantones del Gran Área Metropolitana, donde el chavismo obtuvo la victoria, aunque con un margen más ajustado (41,8%).

El alcalde de ese cantón herediano, Jorge Acuña, consideró que el paso que dio al renunciar al Republicano Socialcristiano, que lo llevó en dos períodos a la alcaldía, sí fue “muy influyente” en la decisión de los habitantes de ese municipio.

“En las últimas elecciones cantonales, yo saqué un porcentaje muy alto, entonces, hay un respaldo y confianza de la comunidad, un trabajo y hay una confianza en la comunidad (...) ven con buenos ojos mi gestión entonces sí es influyente porque nos hemos caracterizado, por trabajar muy fuerte y hacer mucha obra y muchos cambios en el cantón, .

Acuña agregó que el partido con el que había sido electo como alcalde era desconocido, por lo que también estima que su figura “llegó a sumar”, pues existía esa confianza de parte de los vecinos hacia él.