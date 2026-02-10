Política

¿Cómo votaron en las elecciones 2026 los cantones cuyos alcaldes se pasaron al PPSO?

Alcaldes que renunciaron a sus partidos capitalizaron apoyo para Pueblo Soberano

Por Patricia Recio
Este sábado 29 de noviembre, en una actividad de campaña de Laura Fernández, Juan Diego González reconoció haber trabajado con Fernández y Pilar Cisneros el proyecto del gobierno para explotación minera desde antes de que fuera presentado.
Juan Diego González alcalde de San Carlos participó en actividades de Pueblo Soberano durante la campaña electoral. (José Arguedas/Cortesía San Carlos Digital)







